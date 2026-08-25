हरियाणा के पूर्व एडीजीपी रेशम पाल सिंह का निधन, आज गुरुग्राम में होगा अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा के पूर्व एडीजीपी और सीआईडी प्रमुख रहे रेशम पाल सिंह का मंगलवार सुबह निधन हो गया। उनके निधन से हरियाणा पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है।

स्वजन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, आज 25 अगस्त को दोपहर तक उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए गुरुग्राम के सेक्टर-15 पार्ट-1 के मकान नंबर 638 पर रखा गया है। दोपहर तीन बजे अंतिम यात्रा शुरू होगी और शाम चार बजे सेक्टर-32 स्थित मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा।