हरियाणा के पूर्व एडीजीपी रेशम पाल सिंह का निधन, आज गुरुग्राम में होगा अंतिम संस्कार
हरियाणा के पूर्व एडीजीपी और सीआईडी प्रमुख रेशम पाल सिंह का मंगलवार सुबह निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम के सेक्टर-32 स्थित मोक्ष धाम में शाम चार बजे होगा।
HighLights
हरियाणा के पूर्व एडीजीपी रेशम पाल सिंह का मंगलवार को निधन।
आज गुरुग्राम के मोक्ष धाम में होगा उनका अंतिम संस्कार।
हरियाणा पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा के पूर्व एडीजीपी और सीआईडी प्रमुख रहे रेशम पाल सिंह का मंगलवार सुबह निधन हो गया। उनके निधन से हरियाणा पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है।
स्वजन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, आज 25 अगस्त को दोपहर तक उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए गुरुग्राम के सेक्टर-15 पार्ट-1 के मकान नंबर 638 पर रखा गया है। दोपहर तीन बजे अंतिम यात्रा शुरू होगी और शाम चार बजे सेक्टर-32 स्थित मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा।
रेशम पाल सिंह हरियाणा कैडर के सबसे काबिल और ईमानदार अफसरों में गिने जाते थे। उन्होंने एडीजीपी सीआईडी समेत कई अहम पदों पर रहकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभाला।
अपनी सख्त और साफ छवि के लिए वे हमेशा चर्चा में रहे। परिवार ने अपने शोक संदेश में कहा है कि वे एक बेहतरीन इंसान थे, सभी के चहेते थे और उनके जाने से परिवार में गहरा खालीपन आ गया है।