गुरुग्राम में केएमपी एक्सप्रेसवे पर खड़े कैंटर में मारी टक्कर, को-ड्राइवर की मौत; बाल-बाल बचे दो फौजी

संवाद सहयोगी, फरुखनगर। फरुखनगर थाना क्षेत्र में केएमपी एक्सप्रेसवे पर पटौदी टोल के पास सोमवार रात सड़क हादसे में एक कैंटर के को-ड्राइवर की मौत हो गई। कैंटर सेना का सामान लेकर पटियाला से जबलपुर जा रहा था।

रास्ते में को-ड्राइवर किसी काम से उतरा, इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आए दूसरे कैंटर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

लघुशंका के लिए कैंटर से नीचे उतरा था को-ड्राइवर

मृतक की पहचान मूल रूप से उज्जैन के तोगरी खेड़ा गांव निवासी 30 वर्षीय लखन कुमार के रूप में की गई। बताया जाता है कि लखन कुमार जिस कैंटर पर को-ड्राइवर थे, उसे बीते दिनों सेना के दो जवानों ने सामान ले जाने के लिए बुक किया था।

पटियाला से जबलपुर जाने के दौरान फरुखनगर क्षेत्र में पटौदी टोल के पास कैंटर रोककर लखन नीचे लघुशंका के लिए गया था। तेज रफ्तार कैंटर ने खड़े कैंटर में मारी टक्कर इसी दौरान पीछे से एक दूसरा कैंटर आया। उसने तेज रफ्तार में लखन को रौंदते हुए खड़े कैंटर में टक्कर मार दी। खड़े कैंटर में सेना के दो जवान भी सवार थे। दोनों जवान जब तक आरोपित को पकड़ते, उससे पहले ही वह कैंटर छोड़कर फरार हो गया।