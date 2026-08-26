गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान
मंगलवार देर रात द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुग्राम से दिल्ली जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। चालक और उसके साथी ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई।
HighLights
द्वारका एक्सप्रेसवे पर देर रात ट्रक में लगी आग।
चालक और साथी ने कूदकर बचाई अपनी जान।
दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। चलते ट्रक से धुआं उठता देखकर चालक ने तत्काल वाहन को नियंत्रित किया और सड़क किनारे रोक दिया।
आग तेजी से फैलती देख चालक और उसका साथी समय रहते ट्रक से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर सेक्टर-37 दमकल केंद्र से टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
टोल प्लाजा से पहले उठने लगा धुआं
हादसा द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा से करीब एक किलोमीटर पहले हुआ। ट्रक दिल्ली की तरफ जा रहा था। इसी दौरान चालक को वाहन के पिछले हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। उसने तुरंत ट्रक को किनारे लगाने की कोशिश की। वाहन रुकते ही चालक और उसका साथी नीचे उतर गए। इसके बाद आग की लपटें तेजी से बढ़ने लगीं।
लपटों ने कुछ ही देर में घेरा पूरा ट्रक
आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनट में ट्रक का अधिकांश हिस्सा लपटों से घिर गया। मौके से गुजर रहे वाहन चालकों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। काफी प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया।
एक्सप्रेसवे पर धीमी हुई वाहनों की रफ्तार
सड़क किनारे ट्रक में आग लगने के कारण एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और वाहनों को सावधानी से आगे निकाला। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
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