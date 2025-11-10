Language
    द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू, लोगों की नाराजगी के बाद बैठक; टोल माफी की मांग

    By Aditya Raj Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल शुरू होने से स्थानीय लोग नाराज हैं। यूनाइटेड आरडब्ल्यूए फेडरेशन ने टोल माफी की मांग की है, खासकर 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों के लिए। उनका कहना है कि दैनिक उपयोग के लिए टोल देना आर्थिक बोझ है। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो वे सरकार से मिलकर विरोध करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे।

    द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल माफी की मांग को लेकर गांववासियों ने की बैठक।

    संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू होते ही आसपास की सोसायटियों और गांवों के लोगों में नाराजगी देखने को मिली। यूनाइटेड आरडब्ल्यूए फेडरेशन (यूआरएल) की ओर से विभिन्न सोसायटी और गांवों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के निवासियों के लिए टोल माफी की मांग उठाई गई।

    बैठक की अध्यक्षता बजघेड़ा के राकेश राणा ने की। उन्होंने कहा कि बजघेड़ा, बाबूपुर, साईं कुंज, सेक्टर-110ए, 111, 112, आसपास बसी सोसायटी के निवासी रोजमर्रा के कार्यों के लिए एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं। ऐसे में उन पर टोल टैक्स लगाना अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने टोल माफी पर विचार नहीं किया तो यह मुद्दा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष जोरशोर से उठाया जाएगा।

    साईं कुंज आरडब्ल्यूए के उपाध्यक्ष धर्मपाल छिल्लर ने कहा कि स्थानीय लोगों को बच्चों को स्कूल छोड़ने और दफ्तर आने-जाने के लिए प्रतिदिन द्वारका की ओर जाना पड़ता है। ऐसे में हर दिन टोल चुकाना आम आदमी पर आर्थिक बोझ बनेगा। बाबूपुर के पूर्व प्रधान हरी सिंह ने कहा कि यदि टोल माफ नहीं किया गया तो गांवों और कालोनियों से प्रतिनिधि मंडल बनाकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की जाएगी।

    हरीश शर्मा और ईमान कादियान ने 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों के लिए 340 रुपये के मासिक पास की सुविधा का स्वागत किया। पांच किलोमीटर के भीतर रहने वाले स्थानीय निवासियों को पूरी तरह टोल से मुक्त किया जाना चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि टोल माफी की मांग को लेकर जल्द ही एक ज्ञापन संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा।