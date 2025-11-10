द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू, लोगों की नाराजगी के बाद बैठक; टोल माफी की मांग

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू होते ही आसपास की सोसायटियों और गांवों के लोगों में नाराजगी देखने को मिली। यूनाइटेड आरडब्ल्यूए फेडरेशन (यूआरएल) की ओर से विभिन्न सोसायटी और गांवों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के निवासियों के लिए टोल माफी की मांग उठाई गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक की अध्यक्षता बजघेड़ा के राकेश राणा ने की। उन्होंने कहा कि बजघेड़ा, बाबूपुर, साईं कुंज, सेक्टर-110ए, 111, 112, आसपास बसी सोसायटी के निवासी रोजमर्रा के कार्यों के लिए एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं। ऐसे में उन पर टोल टैक्स लगाना अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने टोल माफी पर विचार नहीं किया तो यह मुद्दा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष जोरशोर से उठाया जाएगा।

साईं कुंज आरडब्ल्यूए के उपाध्यक्ष धर्मपाल छिल्लर ने कहा कि स्थानीय लोगों को बच्चों को स्कूल छोड़ने और दफ्तर आने-जाने के लिए प्रतिदिन द्वारका की ओर जाना पड़ता है। ऐसे में हर दिन टोल चुकाना आम आदमी पर आर्थिक बोझ बनेगा। बाबूपुर के पूर्व प्रधान हरी सिंह ने कहा कि यदि टोल माफ नहीं किया गया तो गांवों और कालोनियों से प्रतिनिधि मंडल बनाकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की जाएगी।