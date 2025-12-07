Gurugram Land Record: नगर निगम मानेसर की भूमि का डिजिटल रिकार्ड होगा तैयार, 10 टीमें गठित

जागरण संवाददाता, मानेसर। नगर निगम मानेसर के अधीन भूमि का डिजिटल रिकार्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा 10 टीमें गठित कर कार्य शुरू कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड्स माडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत भूमालिकों की सटीक पहचान करने के लिए केंद्र सरकार के नक्शा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नगर निगम मानेसर ने निगम क्षेत्र की जमीन का सर्वे शुरू किया है।

निगम क्षेत्र के गांव गढ़ी, हरसरू, भांगरौला और हयातपुर से सर्वे की शुरुआत हुई है। नक्शा प्रोजेक्ट के तहत निगम क्षेत्र की निजी, सरकारी सभी भूमि का रिकार्ड तैयार किया जाएगा। लैंड सर्वे में जिला राजस्व विभाग का सहयोग भी लिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत निगम क्षेत्र की पूरी भूमि का सर्वे किया जाएगा।

सर्वे टीम गांवों, सेक्टरों, वाणिज्यिक संस्थानों सभी जगह जाकर सर्वे करेगी। भूमालिकों से भूमि के दस्तावेज, मालिकों का ब्यौरा लिया जा रहा है। सर्वे का उद्देश्य भूमि संबंधी प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना है। आमजन को अपनी संपत्ति की सटीक जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी।

सर्वे पूरा होने पर संपत्ति विवादों, अवैध कब्जों पर रोक और भूमि स्वामित्व की पहचान आसानी से हो सकेगी। ड्रोन और अन्य तकनीकी साधनों से जमीन का सर्वे किया जा रहा है। डिजिटल नक्शे बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्रापर्टी धारकों को प्रापर्टी कार्ड भी दिए जाएंगे। नगर निगम की ओर से सर्वे के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। टीमें गांवों में जाकर सर्वे कर रही है।

मानेसर नगर निगम आयुक्त प्रदीप सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहरी क्षेत्रों में भूमि के रिकार्ड को डिजिटल किया जा रहा है। हरियाणा में मानेसर, पंचकूला नगर निगम और नारनौल नगर परिषद से इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना का सीधा लाभ आमजन को मिलेगा। शहरी भूमि प्रबंधन से जनता में विश्वास बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा।