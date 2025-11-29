Digital Arrest: गुरुग्राम की 70 वर्षीय महिला से 78.89 लाख की ठगी, एयरटेल अफसर और मुंबई पुलिस का दिया झांसा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर गुरुग्राम में रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उनके बैंक खाते और फोन नंबर का इस्तेमाल मनी लांड्रिंग में होने का भय दिखाते हुए डिजिटल अरेस्ट कर लिया। खातों की जांच करने के नाम पर 78 लाख 89 हजार रुपए ट्रांसफर करा लिए। रुपए वापस न मिलने पर धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उन्होंने ने साइबर थाना साउथ में शनिवार को केस दर्ज कराया।

खुद को एयरटेल कंपनी का अधिकारी बताया सेक्टर 67 एमथ्रीएम मर्लिन सोसायटी में रहने वालीं तमिता सेठी ने साइबर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 नवंबर को उनके पास अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने अपने आप को एयरटेल कंपनी से बताया। उसने कहा कि उनके फोन नंबर का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों में किया जा रहा है। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है।

दूसरी कॉल मुंबई पुलिस के नाम से की इसके बाद उन्हें 25 नवंबर काे दाेबारा वाट्सएप काॅल आया। काॅल करने वाले ने अपने आप को मुंबई पुलिस से बताया। उसने कहा कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। उनके फोन नंबर और बैंक खातों का इस्तेमाल मनी लांड्रिंग में होने की जानकारी मिली है। वीडियो काल पर सामने बैठा व्यक्ति पुलिस की यूनिफार्म में दिख रहा था। पीछे झंडा भी लगा हुआ था। इससे उन्होंने भरोसा कर लिया।