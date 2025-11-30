सहरावन में टोल प्लाजा की योजना रद, सुरक्षा एजेंसियों के विरोध के बाद अब कुकड़ोला विकल्प

आदित्य राज, गुरुग्राम। सहरावन गांव में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर टोल प्लाजा बनाने की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ीं दोनों एजेंसियों ने कहा है कि टोल प्लाजा को कुछ मीटर आगे या पीछे करने से काम नहीं चलेगा। टोल प्लाजा बनाए जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसे में अब गांव कुकड़ोला मोड़ के सामने हाईवे पर टोल प्लाजा बनाने का विचार किया जा रहा है। अगले 10 दिनों के भीतर इस बारे में निर्णय ले लिया जाएगा।

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम के पर्याय बने खेड़कीदौला टोल प्लाजा को मानेसर से आगे स्थानांतरित करने की योजना बार-बार फेल हो रही है। पहले पचगांव चौक पर टोल प्लाजा बनाने की योजना थी। टोल प्लाजा बनाने का काम शुरू हो चुका था।

इस बीच ग्रामीणों ने चौक पर अंडरपास या फ्लाईओवर बनाने की मांग शुरू कर दी। ग्रामीणों की मांग की गंभीरता को देखते हुए गांव सहरावन के नजदीक टोल प्लाजा बनाने का निर्णय लिया गया। यहां पर भी टोल प्लाजा बनाने के लिए जमीन को समतल करने का काम शुरू ही हुआ था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक एजेंसी ने विरोध दर्ज करा दिया।

कुछ ही दिन बाद एक और एजेंसी ने विरोध दर्ज करा दिया। दोनों एजेंसियों ने कहा कि टोल प्लाजा बनाए जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसे में अब कुछ मीटर आगे या पीछे टोल प्लाजा बनाने की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो गईं। सहरावन एवं पचगांव चौक के बीच में कुकड़ोला गांव के सामने ही टोल प्लाजा बनाए जाने का विकल्प बचा है।

इस बारे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को जानकारी दे दी है। एक दिसंबर से संसद सत्र शुरू हो रहा है। उस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली में ही रहेंगे। अगले 10 दिनों के भीतर इस विषय को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी।

बैठक में स्थानीय सांसद व केंद्रीय योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्यवन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह एवं एनएचएआइ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सभी विषयों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा ताकि योजना सिरे चढ़ जाए।

विचार के साथ ही विरोध शुरू कुकड़ोला में टोल प्लाजा बनाए जाने के विचार के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। कृष्णा अरावली फाउंडेशन के अध्यक्ष व सेवानिवृत मुख्य नगर योजनाकार प्रो. केके यादव कहते हैं कि कुकड़ोला के नजदीक अरावली की पहाड़ी में काफी संख्या में वन्यजीव हैं। नजदीक ही एक बड़ा तालाब है, जिसमें वन्यजीव अपनी प्यास बुझाने के लिए पहुंचते हैं।

टोल प्लाजा बनने से वन्यजीव अशांत होंगे। इसका नतीजा यह होगा कि वन्यजीव इलाके से दूर चले जाएंगे। ऐसे में कुकड़ोला में टोल प्लाना बनाना कहीं से भी उचित नहीं है। उनका कहना है कि यदि टोल प्लाजा बनाना ही है तो पचगांव से आगे बिलासपुर के नजदीक बनाया जाए। मानेसर से पचगांव के बीच में कहीं भी टोल प्लाजा बनाना उचित नहीं।