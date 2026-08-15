बारिश के बाद दमदमा झील में लौटी रौनक, दिल्ली-NCR से पहुंच रहे पर्यटक; बोटिंग का ले रहे आनंद
मानसून की वर्षा से दमदमा झील पानी से लबालब हो गई है, जिससे दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि यह एक प्रमुख सप्ताहांत पर्यटन स्थल बन सके।
HighLights
वर्षा से दमदमा झील पानी से लबालब, पर्यटक आकर्षित।
नौकाविहार और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे पर्यटक।
सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर।
सतीश राघव, सोहना। मानसून की वर्षा ने अरावली की वादियों में स्थित दमदमा झील की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। वर्षा के बाद झील पानी से लबालब है और आसपास की पहाड़ियां भी हरियाली की चादर ओढ़े नजर आ रही हैं। झील में पानी का विस्तार बढ़ने के साथ ही पर्यटकों का भी यहां पहुंचना शुरू हो गया है। खासकर छुट्टी के दिनों में परिवार और युवा यहां पहुंचकर प्राकृतिक नजारों के साथ नौकाविहार का आनंद ले रहे हैं।
गुरुग्राम शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दमदमा झील दिल्ली-एनसीआर के पर्यटकों के लिए नजदीक और आकर्षक पर्यटन स्थल है। गुरुग्राम के अलावा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद से भी लोग यहां पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, हिसार समेत हरियाणा के दूसरे शहरों से भी पर्यटक दमदमा झील का रुख करते हैं। मानसून में झील के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य और भी मनमोहक हो जाता है।
झील के बीच पहुंचकर अरावली की पहाड़ियों का आनंद लेते हैं पर्यटक
झील में पर्याप्त पानी होने के कारण इस समय नौकाविहार पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। परिवार के साथ आने वाले लोग नाव की सवारी कर झील के बीच पहुंचकर अरावली की पहाड़ियों और हरियाली का आनंद लेते हैं। झील के आसपास फोटो खींचने और प्रकृति को निहारने का सिलसिला भी चलता रहता है। हालांकि, पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
झील में नौकाविहार (बोटिंग) के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए, नावों की नियमित जांच हो और पर्यटकों के लिए लाइफ जैकेट की पर्याप्त व्यवस्था रहे तो यहां आने वाले लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। जानकार बताते हैं कि दमदमा झील की प्राकृतिक खूबसूरती किसी पहचान की मोहताज नहीं है।
जरूरत है तो केवल यहां आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने की। पार्किंग की बेहतर व्यवस्था, साफ-सफाई, पीने का पानी, शौचालय और बैठने के स्थान जैसी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए तो पर्यटकों का आकर्षण और बढ़ सकता है। वर्षा के बाद झील में पानी की अच्छी उपलब्धता को पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन को अवसर के रूप में देखना चाहिए।
यदि झील और आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए तो दमदमा दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए सप्ताहांत पर्यटन का और बड़ा केंद्र बन सकता है। सारस पर्यटक स्थल के मैनेजर सुनील शर्मा बताते हैं की कई दिनों से वर्षा के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पर्यटकों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है।
सुरक्षा पर विशेष ध्यान जरूरी
- नौकाविहार के दौरान प्रत्येक पर्यटक को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराई जाए।
- नावों की नियमित जांच और क्षमता के अनुसार ही पर्यटकों को बैठाने की व्यवस्था हो।
- झील के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो।
- आपात स्थिति के लिए बचाव दल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रहे।
इन सुविधाओं से बढ़ेगा आकर्षण
- पार्किंग: पर्यटकों के वाहनों के लिए व्यवस्थित और पर्याप्त पार्किंग हो।
- साफ-सफाई: झील और आसपास नियमित सफाई के साथ कूड़ेदान लगाए जाएं।
- शौचालय: परिवारों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में स्वच्छ शौचालय हों।
- बैठने की व्यवस्था: झील किनारे पर्यटकों के बैठने के लिए स्थान विकसित किए जाएं।
- जानकारी केंद्र: पर्यटकों को नौकाविहार, सुरक्षा और आसपास के पर्यटन स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
यह प्राकृतिक झील है। यही नहीं प्रदेश की यह पहली झील है जो पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। सुंदरीकरण पर ध्यान देने की जरूरत है। पानी का स्थायी समाधान होना चाहिए ताकि पूरे वर्ष झील लबालब रहे और पर्यटकों का यहां रुझान बना रहे। इसके ऊपर काम किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में सरकार बढ़ावा दे रही है।
- तेजपाल तंवर, विधायक, सोहना