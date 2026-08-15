बारिश के बाद दमदमा झील में लौटी रौनक, दिल्ली-NCR से पहुंच रहे पर्यटक; बोटिंग का ले रहे आनंद

सतीश राघव, सोहना। मानसून की वर्षा ने अरावली की वादियों में स्थित दमदमा झील की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। वर्षा के बाद झील पानी से लबालब है और आसपास की पहाड़ियां भी हरियाली की चादर ओढ़े नजर आ रही हैं। झील में पानी का विस्तार बढ़ने के साथ ही पर्यटकों का भी यहां पहुंचना शुरू हो गया है। खासकर छुट्टी के दिनों में परिवार और युवा यहां पहुंचकर प्राकृतिक नजारों के साथ नौकाविहार का आनंद ले रहे हैं।

गुरुग्राम शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दमदमा झील दिल्ली-एनसीआर के पर्यटकों के लिए नजदीक और आकर्षक पर्यटन स्थल है। गुरुग्राम के अलावा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद से भी लोग यहां पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, हिसार समेत हरियाणा के दूसरे शहरों से भी पर्यटक दमदमा झील का रुख करते हैं। मानसून में झील के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य और भी मनमोहक हो जाता है।

झील के बीच पहुंचकर अरावली की पहाड़ियों का आनंद लेते हैं पर्यटक झील में पर्याप्त पानी होने के कारण इस समय नौकाविहार पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। परिवार के साथ आने वाले लोग नाव की सवारी कर झील के बीच पहुंचकर अरावली की पहाड़ियों और हरियाली का आनंद लेते हैं। झील के आसपास फोटो खींचने और प्रकृति को निहारने का सिलसिला भी चलता रहता है। हालांकि, पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

झील में नौकाविहार (बोटिंग) के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए, नावों की नियमित जांच हो और पर्यटकों के लिए लाइफ जैकेट की पर्याप्त व्यवस्था रहे तो यहां आने वाले लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। जानकार बताते हैं कि दमदमा झील की प्राकृतिक खूबसूरती किसी पहचान की मोहताज नहीं है।

जरूरत है तो केवल यहां आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने की। पार्किंग की बेहतर व्यवस्था, साफ-सफाई, पीने का पानी, शौचालय और बैठने के स्थान जैसी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए तो पर्यटकों का आकर्षण और बढ़ सकता है। वर्षा के बाद झील में पानी की अच्छी उपलब्धता को पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन को अवसर के रूप में देखना चाहिए।

यदि झील और आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए तो दमदमा दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए सप्ताहांत पर्यटन का और बड़ा केंद्र बन सकता है। सारस पर्यटक स्थल के मैनेजर सुनील शर्मा बताते हैं की कई दिनों से वर्षा के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पर्यटकों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है।