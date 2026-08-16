नम आंखों से विदाई: CRPF सब-इंस्पेक्टर का गुरुग्राम में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

संवाद सहयोगी, पटौदी (गुरुग्राम)। गुरुग्राम में पटौदी के गांव लोकरा निवासी सीआरपीएफ के सब-इंस्पेक्टर 57 वर्षीय बिक्रम यादव का लंबी बीमारी के चलते शहर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव लोकरा में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बिक्रम यादव के बेटे आशीष कुमार ने मुखाग्नि दी।

सीआरपीएफ के डीआईजी परमा शिवन जवानों की टुकड़ी के साथ पार्थिव शरीर लेकर गांव पहुंचे। श्मशान घाट में सीआरपीएफ की टुकड़ी ने सब-इंस्पेक्टर बिक्रम यादव को सशस्त्र सलामी देकर अंतिम विदाई दी। छोटे भाई भी सीआरपीएफ में एएसआई डीआईजी ने बताया कि बिक्रम यादव सीआरपीएफ के समूह केंद्र कादरपुर में तैनात थे। परिजनों के अनुसार, बिक्रम यादव पिछले करीब डेढ़ वर्ष से बीमारी से जूझ रहे थे और उनका उपचार चल रहा था। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं, दोनों विवाहित हैं। उनके छोटे भाई केयर सिंह भी सीआरपीएफ में एएसआई के पद पर दिल्ली में सेवाएं दे रहे हैं।