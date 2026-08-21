CM नायब सिंह ने ऑन-द-स्पॉट निपटाए 14 मामले, खिल उठे लोगों के चेहरे; कांग्रेस की चेतावनी पर क्या बोले?

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को 17 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 14 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि तीन मामलों को लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। हड़ताल का मुद्दा भी उठा बैठक के दौरान गुरुग्राम में 16 दिन से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्या का जल्द समाधान निकाला जाएगा, ताकि शहरवासियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था सुचारू रखना सरकार की प्राथमिकता है। बता दें कि हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित है और जगह-जगह सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।