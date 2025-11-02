गुरुग्राम में पुलिस और चोरों के बीच हुआ खेल, कार चोरी का आरोपी गिरफ्तार
गुरुग्राम पुलिस ने कार चोरी के एक आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया है, जो पहले कोलकाता से भाग गया था। आरोपी, रोशन, गाजीपुर से पकड़ा गया। उसने मालिक की कार चोरी की थी, जिसके बाद उसे कोलकाता में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह भाग निकला। पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर कार बरामद कर ली है। पूछताछ में उसने लालच में आकर चोरी करने की बात कबूली।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया है जो अपने मालिक की कार चोरी के आरोप में कोलकाता से फरार हो गया था। उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के चितबारा गाँव से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान गाजीपुर जिले के गोपालचक गाँव निवासी रोशन के रूप में हुई है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 24 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने सेक्टर 53 थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया कि वह टूर एंड ट्रैवल का काम करता है। 19 अक्टूबर को, ड्राइवर रोशन एक यात्री के साथ दिल्ली के महिपालपुर से लखनऊ के लिए निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा।
जांच के बाद, पुलिस ने 28 अक्टूबर को बंगाल के कोलकाता में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया और तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। 28 अक्टूबर की रात, आरोपी बर्धमान जिले में पेशाब करने के बहाने सड़क से उतर गया और फरार हो गया। इस संबंध में दलसी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद, आरोपी की तलाश में पुलिस टीम ने शुक्रवार को उसे चितबारा में फिर से पकड़ लिया।
पूछताछ में पता चला कि आरोपी 2024 से मालिक की कार चला रहा था और कुछ दिन पहले ही मालिक के यहाँ ड्राइवर के तौर पर काम पर लौटा था। कार मिलने के बाद लालच में आकर उसने उसे कोलकाता ले जाकर पैसे कमाने का फैसला किया। इसलिए उसने चोरी की। पुलिस ने उसके पास से कार बरामद कर ली है।
