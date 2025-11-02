Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में पुलिस और चोरों के बीच हुआ खेल, कार चोरी का आरोपी गिरफ्तार

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:21 AM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस ने कार चोरी के एक आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया है, जो पहले कोलकाता से भाग गया था। आरोपी, रोशन, गाजीपुर से पकड़ा गया। उसने मालिक की कार चोरी की थी, जिसके बाद उसे कोलकाता में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह भाग निकला। पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर कार बरामद कर ली है। पूछताछ में उसने लालच में आकर चोरी करने की बात कबूली।

    prefferd source google
    Hero Image

    गुरुग्राम पुलिस ने कार चोरी के एक आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया है

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया है जो अपने मालिक की कार चोरी के आरोप में कोलकाता से फरार हो गया था। उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के चितबारा गाँव से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान गाजीपुर जिले के गोपालचक गाँव निवासी रोशन के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 24 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने सेक्टर 53 थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया कि वह टूर एंड ट्रैवल का काम करता है। 19 अक्टूबर को, ड्राइवर रोशन एक यात्री के साथ दिल्ली के महिपालपुर से लखनऊ के लिए निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा।

    जांच के बाद, पुलिस ने 28 अक्टूबर को बंगाल के कोलकाता में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया और तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। 28 अक्टूबर की रात, आरोपी बर्धमान जिले में पेशाब करने के बहाने सड़क से उतर गया और फरार हो गया। इस संबंध में दलसी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद, आरोपी की तलाश में पुलिस टीम ने शुक्रवार को उसे चितबारा में फिर से पकड़ लिया।

    पूछताछ में पता चला कि आरोपी 2024 से मालिक की कार चला रहा था और कुछ दिन पहले ही मालिक के यहाँ ड्राइवर के तौर पर काम पर लौटा था। कार मिलने के बाद लालच में आकर उसने उसे कोलकाता ले जाकर पैसे कमाने का फैसला किया। इसलिए उसने चोरी की। पुलिस ने उसके पास से कार बरामद कर ली है।