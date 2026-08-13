'मोबाइल स्क्रीन मेरी तरफ कर देख रहा था गंदा वीडियो', गुरुग्राम में महिला कैब ड्राइवर से अश्लील हरकत
सेक्टर-29 गुरुग्राम में एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पर महिला कैब ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। एक अन्य कैब ड्राइवर ने जान ...और पढ़ें
HighLights
महिला कैब ड्राइवर से चार्जिंग स्टेशन पर अभद्र व्यवहार।
आरोपी ने मोबाइल पर अश्लील सामग्री चलाई, वीडियो वायरल।
पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-29 स्थित एक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पर महिला कैब ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि पास खड़ी दूसरी कैब के ड्राइवर ने महिला के सामने जानबूझकर मोबाइल पर अश्लील सामग्री चलाई।
पीड़िता के अनुसार वह अपनी गाड़ी चार्ज कर रही थी। इसी दौरान पड़ोस में खड़ी दूसरी कैब का ड्राइवर अपने मोबाइल पर खुलेआम अश्लील कंटेंट देखने लगा। महिला का आरोप है कि आरोपित ने जानबूझकर मोबाइल की स्क्रीन उसकी तरफ कर रखी थी।
शुरुआत में महिला ने माहौल खराब होने के डर से इस हरकत को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन जब आरोपित की हरकतें बंद नहीं हुईं तो महिला ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
वीडियो वायरल, पुलिस कर रही जांच
महिला ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गुरुवार सुबह वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। सेक्टर 29 थाना पुलिस के अनुसार अभी तक थाने में इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं आई है।
सेक्टर-29 पुलिस मामले के वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- ऑनलाइन राइड बुक करने के बदले नियम, सरकार ने 'एडवांस टिप' फीचर पर लगाई रोक
यह भी पढ़ें- गुरुग्राम थाने में वकील से मारपीट, पुलिसकर्मी पर भी थप्पड़ मारने और पैसे लूटने का आरोप