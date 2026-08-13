'मोबाइल स्क्रीन मेरी तरफ कर देख रहा था गंदा वीडियो', गुरुग्राम में महिला कैब ड्राइवर से अश्लील हरकत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-29 स्थित एक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पर महिला कैब ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि पास खड़ी दूसरी कैब के ड्राइवर ने महिला के सामने जानबूझकर मोबाइल पर अश्लील सामग्री चलाई।

पीड़िता के अनुसार वह अपनी गाड़ी चार्ज कर रही थी। इसी दौरान पड़ोस में खड़ी दूसरी कैब का ड्राइवर अपने मोबाइल पर खुलेआम अश्लील कंटेंट देखने लगा। महिला का आरोप है कि आरोपित ने जानबूझकर मोबाइल की स्क्रीन उसकी तरफ कर रखी थी।