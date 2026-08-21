गुरुग्राम में CM नायब सिंह के काफिले को काले झंडे दिखाए, 'गो बैक' के लगे नारे; पुलिस और कांग्रेस नेताओं में धक्का-मुक्की

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री के गुरुग्राम दौरे का जोरदार विरोध किया।

ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव और शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के काफिले के सामने काले झंडे लहराए और 'गो बैक' के नारे लगाए।

भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी

मुख्यमंत्री आज ग्रीवेंस कमेटी की बैठक और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में यंग एंटरप्रेन्योर्स से संवाद करने पहुंचे हैं। सिविल लाइंस में जान हाल के पास रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का काफिला रोकने की कोशिश की और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।