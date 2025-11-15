Language
    गुरुग्राम में बनाई जाएगी अटल श्रमिक किसान कैंटीन, अब मिलेगा सस्ता और बेहतर भोजन

    By Aditya Raj Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    मानेसर के औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए अटल श्रमिक किसान कैंटीन बनेगी। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआईआईडीसी) सीएसआर के सहयोग से इसे बनाएगा। कैंटीन के लिए जमीन एचएसआईआईडीसी देगा और संचालन स्वयं सहायता समूह करेंगे। श्रमिकों को सस्ता और बेहतर खाना मिलेगा, जिससे उन्हें भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भी इसकी मांग की थी।

    औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में श्रमिकों के लिए अटल श्रमिक किसान कैंटीन बनाई जाएगी।

    जागरण संवाददाता, मानेसर। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में श्रमिकों की सहायता के लिए अटल श्रमिक किसान कैंटीन बनाई जाएगी। कैंटीन बनाए जाने से श्रमिकों को काफी लाभ होगा। क्षेत्र में कैंटीन बनाने की मांग काफी पुरानी है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआइआइडीसी) द्वारा यह कैंटीन सीएसआर सहयोग से बनाई जाएगी। इसके लिए एचएसआइआइडीसी द्वारा सीएसआर सहयोग मांगा गया है।

    निजी कंपनियों के सहयोग से यह कैंटीन बनाई जाएगी। इसके लिए जमीन एचएसआइआइडीसी द्वारा दी जाएगी। जमीन चिन्हित कर ली गई है। कैंटीन बनाई जाने से श्रमिकों को खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एचएसआइआइडीसी द्वारा प्रति सेक्टर एक कैंटीन बनाने की योजना तैयार की गई है। इन कैंटीन को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा।

    बेहतर गुणवत्ता और सस्ता मिलेगा खाना

    औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में लाखों की संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं। श्रमिक निजी कंपनियों में कार्य करते हैं। जिन्हें खाने के लिए बाहर रेहड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। कैंटीन बनाई जाने से श्रमिकों को बेहतर गुणवत्ता और सस्ता खाना मिल सकेगा। इसको लेकर आइएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा काफी समय पहले भी मांग की गई थी। एचएसआइआइडीसी के एजीएम आरके जिंदल का कहना है कि जमीन तलाश ली गई हैं। जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।