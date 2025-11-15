गुरुग्राम में बनाई जाएगी अटल श्रमिक किसान कैंटीन, अब मिलेगा सस्ता और बेहतर भोजन

जागरण संवाददाता, मानेसर। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में श्रमिकों की सहायता के लिए अटल श्रमिक किसान कैंटीन बनाई जाएगी। कैंटीन बनाए जाने से श्रमिकों को काफी लाभ होगा। क्षेत्र में कैंटीन बनाने की मांग काफी पुरानी है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआइआइडीसी) द्वारा यह कैंटीन सीएसआर सहयोग से बनाई जाएगी। इसके लिए एचएसआइआइडीसी द्वारा सीएसआर सहयोग मांगा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निजी कंपनियों के सहयोग से यह कैंटीन बनाई जाएगी। इसके लिए जमीन एचएसआइआइडीसी द्वारा दी जाएगी। जमीन चिन्हित कर ली गई है। कैंटीन बनाई जाने से श्रमिकों को खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एचएसआइआइडीसी द्वारा प्रति सेक्टर एक कैंटीन बनाने की योजना तैयार की गई है। इन कैंटीन को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा।