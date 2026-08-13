डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र योजना: कक्षा 10वीं व 12वीं पास छात्रों के लिए खुशखबरी, मिलेगी 12000 तक की स्कॉलरशिप

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी और विद्यार्थी 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

कितनी होगी स्कॉलरशिप?

कक्षा 10वीं पास करने के बाद (विभिन्न स्ट्रीम अनुसार): 8,000 से 10,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप

कक्षा 12वीं पास करने के बाद (ग्रेजुएशन/प्रोफेशनल कोर्स): 8,000 से 12,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप।

किस वर्ग को मिलेगा लाभ?

योजना का लाभ अनुसूचित जाति (SC) ,

, विमुक्त जातियां ,

, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु जनजातियां (VJNT) ,

, टपरिवास समुदाय ,

, पिछड़ा वर्ग ,

, सामान्य वर्ग के पात्र विद्यार्थी ले सकते हैं।

क्या हैं एलिबिलिटी क्राइटेरिया?

इसके लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है।

साथ ही परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कौन से डॉक्यूमेंट हैं जरूरी?

आवेदनकर्ता का आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र। परिवार पहचान पत्र या आय प्रमाण पत्र। पिछली कक्षा की सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट बैंक अकाउंट विवरण (पासबुक या कैंसल्ड चेक) पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

पात्र विद्यार्थी सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की पात्रता, छात्रवृत्ति की दर और अन्य दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। विद्यार्थी विकास सदन स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय, गुरुग्राम में भी जानकारी ले सकते हैं।