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गुरुग्राम के अकलीमपुर में आरएमसी प्लांटों के विरोध में महापंचायत, ग्रामीणों ने बनाई संघर्ष समिति

By Aditya Raj Edited By: Sonu Suman
Updated: Sun, 30 Aug 2026 05:09 PM (IST)

अकलीमपुर और आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने आरएमसी प्लांटों के विरोध में महापंचायत की, जिसमें पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं पर चिंता जताई गई।

रेडी-मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांटों के विरोध में रविवार को ग्रामीणों ने महापंचायत की।

रेडी-मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांटों के विरोध में रविवार को ग्रामीणों ने महापंचायत की।

HighLights

  1. अकलीमपुर में आरएमसी प्लांटों के विरोध में महापंचायत आयोजित।

  2. पर्यावरण और स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई।

  3. सभी प्लांट बंद करने की मांग, संघर्ष समिति का गठन।

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। अकलीमपुर-टीकली रोड पर अकलीमपुर गांव व आसपास के क्षेत्र में संचालित रेडी-मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांटों के विरोध में रविवार को ग्रामीणों ने महापंचायत की। अकलीमपुर, टीकली, गैरतपुर बांस व आसपास के गांवों के लोगों ने आरोप लगाया कि आरएमसी प्लांटों के कारण क्षेत्र में पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने सभी प्लांट तत्काल बंद कराने और नए प्लांटों की स्थापना पर रोक लगाने की मांग की है।

पंचायत में यह बात सामने आई कि जुलाई 2025 से संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के समक्ष लगातार शिकायतें दी जा रही हैं। सात जुलाई, 28 जुलाई, 21 अगस्त, 29 अगस्त, 15 सितंबर और 29 सितंबर 2025 को शिकायतें देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

ग्रामीणों का दावा है कि वर्तमान में करीब तीन-चार आरएमसी प्लांट निर्माणाधीन हैं। जबकि सात प्लांट संचालित हो रहे हैं। इनमें कई प्लांट रिहायशी क्षेत्र और स्कूल से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।

मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होने का खतरा

अकलीमपुर गांव के सरपंच सुधांशु भारद्वाज ने कहा कि प्लांटों से निकलने वाली सीमेंट की धूल आसपास के खेतों में जमा हो रही है, जिससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होने का खतरा है। भारी वाहनों की आवाजाही से वायु व ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के साथ सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं।

पूर्व सरपंच आनंद ने कहा कि आरएमसी प्लांटों में पानी के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। गर्मी और धूल भरे मौसम में सांस संबंधी समस्याएं भी इनसे होने वाले प्रदूषण के कारण बढ़ रही है।आरएमसी हटाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया। समिति में सात सदस्यों को शामिल कर आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।

पर्यावरणीय एवं सुरक्षा जांच कराने की मांग

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सभी आरएमसी प्लांट तत्काल बंद कराने, नए प्लांटों पर रोक, प्रदूषण नियंत्रण नियमों के कड़ाई से पालन, भूजल दोहन की जांच, खराब सड़कों की मरम्मत और रिहायशी क्षेत्रों व स्कूलों के आसपास संचालित प्लांटों की पर्यावरणीय एवं सुरक्षा जांच कराने की मांग की है।

पंचायत में जिला पार्षद श्रीभगवान, टीकली गांव के पूर्व सरपंच वेद यादव, पूर्व सरपंच ब्रह्मदेव, नेतराम वशिष्ठ, अशोक भारद्वाज, टेकचंद यादव के अलावा काफी लोगों ने अपने विचार रखें।

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