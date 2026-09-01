गुरुग्राम में बच्चों के झगड़े के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या, दस आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 45 की झुग्गियों में सोमवार दोपहर बच्चों के झगड़े के बाद एक युवक से मारपीट व चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस टीम ने दस आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपित एक दूसरे को जानते हैं और ज्यादातर मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रहने वाले हैं।

पुलिस के अनुसार मूल रूप से दमोह के हिनौता गांव निवासी 35 वर्षीय बाबूलाल सेक्टर 45 के पास झुग्गी में परिवार समेत रहता था और एक निजी कंपनी में ड्राइवर का काम करता था। कुछ लोगों ने सोमवार को उसकी हत्या कर दी थी। उसकी पत्नी ने मामले में सेक्टर 40 थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी।

बच्चों के झगड़े को लेकर युवकों से हुई बहस बताया था कि राहुल व आकाश नाम के व्यक्ति सेक्टर 45 मार्केट के पास इनकी झुग्गी में आए और बच्चों के झगड़े को लेकर इनके साथ बहस करने लगे। इसी दौरान इनकी हाथापाई हो गई, जिसमें आकाश व सुनील को चोट लगी। इसके बाद सोमवार को राहुल व उसके साथी लाठी, डंडे, चाकू व अन्य हथियारों से लैस होकर आए।

बाबूलाल को झुग्गी से बाहर खींचकर उसके साथ मारपीट की। चाकू भी मारा। अस्पताल ले जाते समय इसके पति की मौत हो गई। मंगलवार को पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दस आरोपितों को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों की पहचान दमोह के हटा गांव निवासी नारायण, बालकिशन, सुरेखा कॉलोनी के प्रमोद, सोजना गांव के रणेश, अनिल, बटियागढ़ के राहुल, इमलिया रावल गांव निवासी बिजू, पपरिया साई गांव निवासी राजाराम, उत्तर दिनाजपुर के धुमसरगाछी गांव निवासी रफीकुल आलम, मुर्शिदाबाद के रकीबुल के रूप में की गई।