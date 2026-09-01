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गुरुग्राम में बच्चों के झगड़े के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या, दस आरोपी गिरफ्तार

By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 01 Sep 2026 05:22 PM (IST)

गुरुग्राम के सेक्टर 45 में बच्चों के झगड़े के बाद एक युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ...और पढ़ें

युवक की चाकू गोदकर हुई हत्या मामले में दस गिरफ्तार।

युवक की चाकू गोदकर हुई हत्या मामले में दस गिरफ्तार।

HighLights

  1. गुरुग्राम में बच्चों के झगड़े के बाद युवक की हत्या।

  2. पुलिस ने मामले में दस आरोपियों को किया गिरफ्तार।

  3. पुरानी रंजिश के चलते दिया गया वारदात को अंजाम।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 45 की झुग्गियों में सोमवार दोपहर बच्चों के झगड़े के बाद एक युवक से मारपीट व चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस टीम ने दस आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपित एक दूसरे को जानते हैं और ज्यादातर मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रहने वाले हैं।

पुलिस के अनुसार मूल रूप से दमोह के हिनौता गांव निवासी 35 वर्षीय बाबूलाल सेक्टर 45 के पास झुग्गी में परिवार समेत रहता था और एक निजी कंपनी में ड्राइवर का काम करता था। कुछ लोगों ने सोमवार को उसकी हत्या कर दी थी। उसकी पत्नी ने मामले में सेक्टर 40 थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी।

बच्चों के झगड़े को लेकर युवकों से हुई बहस

बताया था कि राहुल व आकाश नाम के व्यक्ति सेक्टर 45 मार्केट के पास इनकी झुग्गी में आए और बच्चों के झगड़े को लेकर इनके साथ बहस करने लगे। इसी दौरान इनकी हाथापाई हो गई, जिसमें आकाश व सुनील को चोट लगी। इसके बाद सोमवार को राहुल व उसके साथी लाठी, डंडे, चाकू व अन्य हथियारों से लैस होकर आए।

बाबूलाल को झुग्गी से बाहर खींचकर उसके साथ मारपीट की। चाकू भी मारा। अस्पताल ले जाते समय इसके पति की मौत हो गई। मंगलवार को पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दस आरोपितों को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों की पहचान दमोह के हटा गांव निवासी नारायण, बालकिशन, सुरेखा कॉलोनी के प्रमोद, सोजना गांव के रणेश, अनिल, बटियागढ़ के राहुल, इमलिया रावल गांव निवासी बिजू, पपरिया साई गांव निवासी राजाराम, उत्तर दिनाजपुर के धुमसरगाछी गांव निवासी रफीकुल आलम, मुर्शिदाबाद के रकीबुल के रूप में की गई।

आरोपित झुग्गी में रहते हैं और श्रमिक के तौर पर करते हैं काम

सभी आरोपित वर्तमान में समसपुर व कन्हई गांव की झुग्गियों में रहते हैं और श्रमिक का काम करते हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला कि रविवार शाम बाबूलाल के बच्चे के साथ आरोपित पक्ष ने गाली-गलौज की थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोपित पक्ष के साथ मारपीट की। इसी मारपीट की रंजिश के चलते आरोपितों ने इस वारदात को अंजाम दिया।पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

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