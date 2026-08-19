Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा में छात्राओं को बताया 'जानवर' और 'बीमारी का घर', मास्टरसाहब की शर्मनाक भाषा पर अधिकारियों ने लिया एक्शन

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:59 AM (IST)

फतेहाबाद के टोहाना में एक केमिस्ट्री शिक्षक पर छात्राओं ने अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद शिक्षक का तबादला कर दिया गया है, वहीं शिक्षक ने आरोपों को साजिश बताया है।

तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है।

तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है।

HighLights

  1. टोहाना में केमिस्ट्री शिक्षक पर छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप

  2. शिक्षक ने छात्राओं को 'चून की बोरी' और 'जानवर' कहा

  3. शिकायत के बाद आरोपित शिक्षक का इंदाछोई तबादला किया गया

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। टोहाना के पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 30 से अधिक छात्राओं ने केमिस्ट्री शिक्षक अनूप कुमार पर अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप लगाए हैं। इनमें अधिकतर छात्राएं दसवीं कक्षा की बताई जा रही हैं।

मामला 11 अगस्त को तब सामने आया, जब टोहाना के एसडीएम आकाश शर्मा औचक निरीक्षण के लिए स्कूल पहुंचे थे। पुस्तकालय, लैब और शिकायत पेटिका की जांच के दौरान छात्राओं ने उन्हें शिक्षक के व्यवहार के बारे में बताया। इसके बाद छात्राओं ने लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कई अन्य आरोप भी लगाए गए। स्कूल कमेटी ने शिकायत की जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी है। स्कूल प्रबंधन ने भी शिक्षक की कक्षाएं दूसरे अध्यापकों को दे दीं।

वहीं प्रकरण में अब जिला शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई ने आरोपित शिक्षक अनूप कुमार का टोहाना से गांव इंदाछोई तबादला कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक कक्षा में हिंदू देवी-देवताओं और प्रभु श्रीराम को लेकर अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं।

शिकायत में शिक्षक के हवाले से कहा गया है, ‘राम का नाम कुछ नहीं होता, वह तो अपनी पत्नी को भी नहीं बचा पाया था।’ छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि उनके सज-संवरकर स्कूल आने पर शिक्षक तंज कसते हैं और कहते हैं, ‘तुम पुरुषों को आकर्षित करने के लिए तैयार होती हो।’

छात्राओं के अनुसार उन्हें ‘जानवर, ‘चून की बोरी’ और ‘बीमारी का घर’ कहकर संबोधित किया जाता है। लिखित शिकायत में छात्राओं ने कहा है कि शिक्षक ने उन्हें खुद से 10 मीटर दूर रहने के लिए कहा। कोई छात्रा सवाल पूछने के लिए पास जाती तो एफआइआर दर्ज कराने की धमकी दी जाती है।

शिक्षक ने आरोपों को बताया साजिश

आरोपित शिक्षक अनूप कुमार ने छात्राओं के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि ये आरोप उनके खिलाफ रची गई साजिश का हिस्सा हैं। शिक्षक के अनुसार जनगणना ड्यूटी के दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला किया था।

उन्होंने एसडीएम से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि एक बैठक में नायब तहसीलदार ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें धमकाया था। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई और सीएम विंडो पर शिकायत की। प्रशासन को दी गई उनकी शिकायत की जांच एडीसी कर रहे हैं। उनका दावा है कि इसी रंजिश के चलते छात्राओं से उनके खिलाफ आधारहीन शिकायत कराई गई है।

स्कूल में निरीक्षण के दौरान छात्राओं ने मुझे संबंधित शिक्षक की गलत व्यवहार बारे अवगत करवाया था लेकिन लिखित में शिकायत मुझे मंगलवार को ही प्राप्त हुई है, जांच रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी, मामले से उपायुक्त को भी अवगत करवा दिया है। -आकाश शर्मा, एसडीएम, टोहाना।

 