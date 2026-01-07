Haryana Accident: टोहाना में ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, ड्राइवर फरार

संवाद सहयोगी,, टोहाना। चंडीगढ़ रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें साइकिल सवार 65 वर्षीय राजकुमार शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रक ने बुजुर्ग को साइड से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बुजुर्ग ट्रक के नीचे आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गुप्ता कालोनी निवासी राजकुमार शर्मा के रूप में हुई है। वह मूनक रोड के पास स्थित आटा चक्की में काम करता था,

और प्रतिदिन की तरह सुबह साइकिल से दुकान जाने से पहले रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मार्केट में स्थित सैलून की दुकान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जबकि घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।