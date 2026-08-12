फतेहाबाद में रसूलपुर संत रविदास मेडिकल कॉलेज परियोजना फिर से सक्रिय, प्रशासन ने चारदीवारी के लिए भेजा प्रस्ताव

संवाद सूत्र, कुलां। गांव रसूलपुर में प्रस्तावित संत रविदास मेडिकल कॉलेज को धरातल पर उतारने की कवायद अब तेज होती नजर आ रही है। टोहाना के पूर्व विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष मामला उठाए जाने के बाद प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज की चारदीवारी निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए भेज दिया है।

अब प्रशासन की ओर से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। गौरतलब है कि देवेंद्र सिंह बबली के मंत्री पद पर रहते हुए उनके प्रयासों के बाद क्षेत्र के गांव रसूलपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा हुई थी।

हालांकि, विधानसभा चुनाव के बाद बबली की हुई हार के चलते इस परियोजना की प्रक्रिया अब तक ठंडे बस्ते में पड़ी थी, लेकिन अब पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने ही इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए कदम उठाया है।

बीते दिनों मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्होंने लंबे समय से लंबित इस परियोजना को लेकर दोबारा पैरवी की थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से चारदीवारी के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। 35 एकड़ जमीन पर आकार लेगा मेडिकल कॉलेज रसूलपुर में प्रस्तावित संत रविदास मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2023 में करीब 35 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई थी। प्रशासन द्वारा कॉलेज परिसर की चारदीवारी के लिए प्रस्ताव भेजने के बाद इसके लिए करीब छह करोड़ रुपये का बजट मंजूर होने की उम्मीद जगी है।

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लोक निर्माण विभाग की ओर से इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द वर्क आर्डर जारी किया जाएगा। रसूलपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना टोहाना सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे लोगों को क्षेत्र में ही बेहतर और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के साथ ही चिकित्सा शिक्षा एवं रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे।