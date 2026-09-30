फतेहाबाद में स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा, मैनेजर समेत चार गिरफ्तार; 8 महिलाओं को बनाया गवाह

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। हुडा सेक्टर-3 स्थित क्रिस्टल स्पा सेंटर में मंगलवार दोपहर पुलिस ने दबिश देकर मैनेजर समेत चार व्यक्तियों को काबू किया। पुलिस टीम को मौके से आठ महिलाएं भी मिली। इन महिलाओं को जांच में शामिल कर गवाह बना लिया है।

पुलिस ने मैनेजर महताब सिंह निवासी देवीपुरा, नीमच मध्य प्रदेश सहित राजकुमार निवासी ढाणी सरजा, सूर्यकांत निवासी भट्टू कलां और चंद्रमोहन निवासी कूकड़ावाली को काबू किया। स्पा सेंटर संचालक बलवंत शर्मा उर्फ बलराज निवासी कालावास हिसार को भी मामले में आरोपित बनाया गया है, हालांकि वह कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने पांचों आरोपितों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है।

पुलिस को क्रिस्टल स्पा सेंटर में स्पा की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए थाना शहर फतेहाबाद पुलिस ने कार्रवाई की। थाना प्रभारी उपनिरीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में टीम मंगलवार दोपहर सेंटर पर पहुंची और अचानक दबिश दी।

पुलिस टीम ने सेंटर के अलग-अलग हिस्सों और कमरों की जांच की। इस दौरान चार व्यक्ति और आठ महिलाएं मिलीं। पुलिस ने मौके से चारों व्यक्तियों को काबू कर पूछताछ शुरू की। जांच में मैनेजर की भूमिका भी सामने आने पर उसे हिरासत में लिया गया।

आठ महिलाओं को बनाया मामले में गवाह कार्रवाई के दौरान मिली आठ महिलाएं दूसरे राज्यों की रहने वाली बताई गई हैं। पुलिस के अनुसार ये महिलाएं स्पा सेंटर में काम करती थीं। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें मामले में गवाह बनाया है।