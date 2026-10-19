हरियाणा के फतेहाबाद में मुथूट गोल्ड लोन ब्रांच में घुसा बेकाबू ट्रक, गेट और दीवार क्षतिग्रस्त

संवाद सूत्र, जाखल। फतेहाबाद के जाखल में चंडीगढ़-बुढलाडा रोड पर सोमवार तड़के एक ट्रक बेकाबू होकर मुथूट गोल्ड लोन ब्रांच में जा घुसा। टक्कर से ब्रांच का मुख्य गेट और दीवार क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। किसी बड़े नुकसान या गंभीर चोट की सूचना नहीं है।

जानकारी के अनुसार, ट्रक पंजाब के पातड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। ड्राइवर सामान छोड़ने के लिए बुढलाडा गया था। वहां से लौटते समय जाखल में ट्रक अचानक अनियंत्रित हुआ और ब्रांच के मुख्य गेट से टकरा गया।