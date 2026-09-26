मोहम्मदपुर सोत्तर तालाब में मजदूर की दुखद मौत, एसडीआरएफ ने निकाला शव

संवाद सूत्र, भूना (फतेहाबाद)। गांव मोहम्मदपुर सोत्तर में स्थित तालाब में बीती देर रात डूबने से 38 वर्षीय दिगोह निवासी अमृतपाल की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने फोक्स लाइटों के बंदोबस्त के साथ रातभर तालाब में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अमृतपाल नहीं मिला।

आखिरकार शुक्रवार सुबह मौके पर बुलाई गई एसडीआरएफ की टीम ने महज एक घंटे की मशक्कत के बाद शव को तालाब के किनारे से बरामद कर लिया। घटना की खबर मिलते ही मृतक के स्वजन में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार, दिगोह निवासी अमृतपाल बीती रात्रि करीब 9 बजे रतिया से स्कूटी पर सवार होकर अपने गांव आ रहा था।

आशंका जताई जा रही है कि सड़क किनारे मोहम्मदपुर सोत्तर के पास स्थित तालाब पर वह लघुशंका के लिए रुका था। इसी दौरान अचानक उसका पांव फिसल गया और वह तालाब के गहरे पानी में जा गिरा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्र हुए, लेकिन रात में उसका सुराग नहीं लग सका।