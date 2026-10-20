हरियाणा: किसान ID के फेर में फंसी सम्मान निधि, फतेहाबाद के 27 हजार अन्नदाताओं की किस्त पर छाए संकट के बादल

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। दो-दो हजार रुपये की प्रधानमंत्री सम्मान निधि के इंतजार में बैठे किसानों पर अब किसान आइडी का पेच पड़ सकता हैं। जिले में करीब 27 हजार किसानों की अगली किस्त पर संकट मंडरा रहा हैं।

जिले में के 82 हजार 200 लाभार्थियों में से अब तक महज 55 हजार 67 किसानों ने ही किसान आइडी बनवाई हैं। जून में पिछली किस्त जारी होने के बाद अब किसानों की नजर दीपावली से पहले आने वाली अगली किस्त पर टिकी हैं, लेकिन पंजीकरण अधूरा रहा तो उनकी उम्मीदों को झटका लग सकता हैं।

सरकार एग्रीस्टैक के जरिए किसान रिकॉर्ड तैयार कर रही हैं और जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा हैं। ऐसे में किसानों के लिए समय रहते किसान आइडी बनवाना और अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना जरूरी हो गया हैं। वहीं, किसानों को अपनी किसान आइडी और पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी की स्थिति भी जांचनी चाहिए।

3.69 लाख जमीन मालिकों का रिकॉर्ड , किसान आइडी बनाने पर जोर सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जिले में में 3 लाख 69 हजार 291 लोगों के नाम जमीन दर्ज हैं। वहीं, एग्रीस्टैक के तहत अब तक जिले में में 80 हजार 971 किसान आइडी बनाई जा चुकी हैं।

उनमें से 57 हजार वे किसान हैं जिनको पीएम सम्मान निधि की किस्त मिलती हैं। किसान आइडी के माध्यम से जमीन और किसान से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रिकॉर्ड में जोड़ा जा रहा हैं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में पारदर्शिता लाई जा सके।