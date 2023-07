JJP ने संगठन का किया पुनर्गठन, 29 पदाधिकारियों की नियुक्ति; जतिन खिलेरी को बनाया युवा विंग का प्रदेश प्रवक्ता

Haryana जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत 29 युवा पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय सिंह चौटाला डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद युवा प्रकोष्ठ में 7 वरिष्ठ पदाधिकारियों और 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों की सूची जारी की है।

JJP ने संगठन का किया पुनर्गठन, जतिन खिलेरी को बनाया युवा विंग का प्रदेश प्रवक्ता : जागरण

फतेहाबाद, जागरण संवाददाता: जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत 29 युवा पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय सिंह चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद युवा प्रकोष्ठ में 7 वरिष्ठ पदाधिकारियों और 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों की सूची जारी की है। इसी कड़ी में टोहाना से जतिन खिलेरी को जजपा में युवा विंग का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्ति किया गया है। जतिन खिलेरी ने इनका आभार प्रकट किया अपनी नियुक्ति पर जतिन खिलेरी ने जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अजय चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह, जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला व युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान का आभार प्रकट किया तथा विश्वास दिलाया कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह उसका पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निर्वाह करेंगे।

