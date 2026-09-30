फतेहाबाद में मां ड्यूटी से लौटी तो घर में फंदे पर लटका मिला 14 वर्षीय बेटे का शव, जांच में जुटी पुलिस
फतेहाबाद के लाजपत नगर में बुधवार शाम एक 14 वर्षीय किशोर गौरव ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ...और पढ़ें
HighLights
14 वर्षीय किशोर गौरव ने फतेहाबाद में की आत्महत्या।
मां ने ड्यूटी से लौटकर बेटे को फंदे पर पाया।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, कारण अज्ञात।
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। शहर के लाजपत नगर में बुधवार शाम 14 वर्षीय किशोर गौरव ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गौरव शहर के एक निजी स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता था और बुधवार को रोजाना की तरह स्कूल भी गया था। शाम करीब पांच बजे उसकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मां ड्यूटी से घर लौटी तो गौरव को फंदे पर लटका देखकर घटना का पता चला।
सूचना मिलने पर शहर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गौरव अपनी मां के साथ लाजपत नगर में पिछले कई वर्षों से किराये के मकान में रह रहा था। उसके पिता वेद प्रकाश की करीब सात वर्ष पहले मौत हो चुकी है। गौरव की मां लोक निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। बुधवार को मां ड्यूटी पर गई थी और गौरव स्कूल गया था।
स्कूल से लौटने के बाद वह घर पर अकेला था। प्रारंभिक जांच में गौरव के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गौरव ने अपने ही घर में मकान के ऊपर जो जाल लगा हुआ है उस प चुन्नी बांधकर आत्महत्या कर ली। शहर थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है।