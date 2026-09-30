फतेहाबाद में मां ड्यूटी से लौटी तो घर में फंदे पर लटका मिला 14 वर्षीय बेटे का शव, जांच में जुटी पुलिस 

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। शहर के लाजपत नगर में बुधवार शाम 14 वर्षीय किशोर गौरव ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गौरव शहर के एक निजी स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता था और बुधवार को रोजाना की तरह स्कूल भी गया था। शाम करीब पांच बजे उसकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मां ड्यूटी से घर लौटी तो गौरव को फंदे पर लटका देखकर घटना का पता चला।

सूचना मिलने पर शहर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गौरव अपनी मां के साथ लाजपत नगर में पिछले कई वर्षों से किराये के मकान में रह रहा था। उसके पिता वेद प्रकाश की करीब सात वर्ष पहले मौत हो चुकी है। गौरव की मां लोक निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। बुधवार को मां ड्यूटी पर गई थी और गौरव स्कूल गया था।