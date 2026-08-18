15 अगस्त को फतेहाबाद में सहकारी फेडरेशन कार्यालय पर नहीं फहरा तिरंगा, CM सैनी के पास पहुंची शिकायत

संवाद सहयोगी, टोहाना। स्वतंत्रता दिवस पर जिला सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ लिमिटेड के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराए जाने का मामला सामने आया है।

फेडरेशन के नव निर्वाचित निदेशक गुरनाम सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजकर मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

गुरनाम सिंह के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस पर कार्यालय में सुबह 9 बजे ध्वज फहराने के लिए प्रबंधक को तीन बार सूचना दी गई थी। 12 अगस्त को लिखित पत्र, 13 अगस्त को वॉट्सऐप संदेश और 14 अगस्त को फोन के माध्यम से जानकारी दी गई।