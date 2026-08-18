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15 अगस्त को फतेहाबाद में सहकारी फेडरेशन कार्यालय पर नहीं फहरा तिरंगा, CM सैनी के पास पहुंची शिकायत

By Satbhushan Goyal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Tue, 18 Aug 2026 04:38 PM (IST)

टोहाना में स्वतंत्रता दिवस पर जिला सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ लिमिटेड के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया।

तीन बार सूचना के बावजूद सहकारी फेडरेशन कार्यालय पर नहीं फहरा तिरंगा।

तीन बार सूचना के बावजूद सहकारी फेडरेशन कार्यालय पर नहीं फहरा तिरंगा।

HighLights

  1. स्वतंत्रता दिवस पर सहकारी फेडरेशन कार्यालय में ध्वज नहीं फहराया गया

  2. नव निर्वाचित निदेशक गुरनाम सिंह ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी

  3. तीन बार सूचना के बावजूद कार्यालय बंद मिला, जांच की मांग

संवाद सहयोगी, टोहाना। स्वतंत्रता दिवस पर जिला सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ लिमिटेड के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराए जाने का मामला सामने आया है।

फेडरेशन के नव निर्वाचित निदेशक गुरनाम सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजकर मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

गुरनाम सिंह के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस पर कार्यालय में सुबह 9 बजे ध्वज फहराने के लिए प्रबंधक को तीन बार सूचना दी गई थी। 12 अगस्त को लिखित पत्र, 13 अगस्त को वॉट्सऐप संदेश और 14 अगस्त को फोन के माध्यम से जानकारी दी गई।

इसके बावजूद कार्यालय में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। गुरनाम सिंह ने बताया कि 15 अगस्त को वह अन्य सदस्यों के साथ कार्यालय पहुंचे, लेकिन मुख्य द्वार पर ताला लगा मिला।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व पर कार्यालय बंद रहना और ध्वज न फहराना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है।