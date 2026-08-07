फतेहाबाद सुसाइड केस: 17 सेकंड के वीडियो ने खोला राज, बच्चों को जहर मिली शिकंजी पिलाकर कुंड में डाला; फिर मां भी कूदी

संवाद सूत्र, भट्टूकलां (फतेहाबाद)। भट्टू क्षेत्र के गांव मेहूवाला में मां और दो मासूम बच्चों की मौत के मामले में शुक्रवार को बड़ा खुलासा हुआ है। मृतका सुदेश के मोबाइल फोन से मिले तीन वीडियो ने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुदेश ने पहले खेत में घास जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को शिकंजी में मिलाकर अपने दोनों बच्चों ज्योति (9) और बेटे विनीत (8) को पिलाया।

बच्चे शिकंजी पीने से मना भी कर रहे थे, जिसका करीब 17 सेकंड का वीडियो भी मोबाइल में मिला है। बच्चों के बेहोश होने के बाद उन्हें घर में बने पानी के कुंड में डाल दिया गया। इसके बाद सुदेश ने खुद भी कीटनाशक पीकर कुंड में छलांग लगा दी।

पुलिस जांच में मिले दूसरे वीडियो में सुदेश अपने पति से परेशान होने और उसके द्वारा मारपीट किए जाने की बात कह रही है। वीडियो में उसने घर की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाने और लगातार मानसिक तनाव में रहने का भी उल्लेख किया है। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर सुदेश ही परिवार का अधिकांश खर्च वहन करती थी। पुलिस अब इन वीडियो को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है।

भाई की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज मृतका के भाई प्रवीण की शिकायत पर पुलिस ने सुदेश के पति संदीप निवासी गांव मेहूवाला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पति की प्रताड़ना और घरेलू विवाद के चलते सुदेश ने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि सुदेश और संदीप ने करीब 12 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था।

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इंस्टाग्राम पर सक्रिय, आखिरी रील छोड़ गई कई सवाल सुदेश इंटरनेट मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय रहती थी। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3471 फालोअर्स, 1621 लोगों को वह फालो करती थी, जबकि 463 पोस्ट और रील अपलोड की हुई थीं। अधिकतर रील पंजाबी गीतों पर होती थीं, जिनमें कई बार उसके बच्चे और सास भी नजर आते थे। सावन के दौरान बनाई गई एक रील में उसकी सास उसे हरी चूड़ियां पहनाती दिखाई देती हैं। घटना से कुछ घंटे पहले उसने आंगनबाड़ी कार्यालय में बैठकर एक रील बनाई थी, जिसमें दर्दभरा पंजाबी गीत लगाया गया था।