हरियाणा के पांच शहरों में संक्रमण और बीमारियां फैलने का खतरा, लोगों को मास्क लगाने की एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद समेत पांच शहरों में बीमारियां और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। लोगों को मास्क लगाने की एडवाइजरी जारी की है।

यह हालात 11 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप होने की वजह से बने हैं। फतेहाबाद, जाखल, भूना, टोहाना और रतिया में करीब 1210 टन कचरा सड़कों, बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों के बाहर जमा हो गया है।

कूड़े के ढेरों से उठ रही दुर्गंध और गंदगी के कारण लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। लोगों को आशंका है कि यदि जल्द सफाई नहीं हुई तो डेंगू, मलेरिया, डायरिया और अन्य संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है।

शहरवासी बोले-टैक्स दे रहे, हमारी क्या गलती फतेहाबाद शहर में रहने वाले संजय, राजेश, मनोज और सुरेश का कहना है कि घरों से निकलने वाला कचरा रखने की जगह नहीं बची है। मजबूरी में लोग डंपिंग प्वाइंट पर कूड़ा डाल रहे हैं। प्रशासन को सफाई व्यवस्था बहाल करने के साथ कूड़े के ढेरों का तुरंत उठान करवाना चाहिए।