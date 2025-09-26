फतेहाबाद पुलिस में फेरबदल,12 पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर; जानिए किसे कहां मिली तैनाती
फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने जिले में 12 पुलिस कर्मियों का तबादला किया है। स्थानांतरित कर्मियों को तुरंत नए स्थान पर ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। तबादलों में एएसआई हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर के कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें विभिन्न पुलिस स्टेशनों और शाखाओं में भेजा गया है।
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने जिले में फेरबदल करते हुए 12 पुलिस कर्मियों के तबादले किए हैं। आदेश के मुताबिक स्थानांतरित कर्मियों को तत्काल प्रभाव से अपनी ड्यूटी नए स्थान पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी सूची के अनुसार एएसआई अजीत सिंह को पीएस सदर फतेहाबाद से पीएस भट्टू, हेड कॉन्स्टेबल कुलदीप को सीआईए स्टाफ रतिया से पीपी बस स्टैंड फतेहाबाद और ईएचसी पवन कुमार को पीएल फतेहाबाद से डीवीआर सीआईए स्टाफ रतिया भेजा गया है।
इसी तरह कॉन्स्टेबल पंकित को पीएल फतेहाबाद से एसी पीएस जाखल, संदीप को एसी पीएस जाखल से सीआईए साइबर फतेहाबाद, जाबिर को सीआईए साइबर फतेहाबाद, राज कुमार को सीसीटीवी कैमरा कोर्ट से डीएफएमडी कोर्ट काम्प्लेक्स, एल/एचसी अलका को पीएस सिटी फतेहाबाद से पीएस सदर फतेहाबाद, सुदेश को पीएल फतेहाबाद से पीएस भट्टू, अशोक कुमार को पीएस सदर रतिया से पीएस सदर टोहाना, विकास को पीएस सदर टोहाना से पीएस सदर रतिया और एल/एसपीओ चंदरपत्ती को प्रोटेक्शन हाउस से सीसीटीवी कैमरा कोर्ट फतेहाबाद लगाया गया है।
