Fatehabad News: धारसूल पहुंची इनेलो की परिवर्तन यात्रा, अभय ने जनसभा को किया संबोधित; BJP-JJP पर साधा निशाना

धारसूल पहुंची इनेलो की परिवर्तन यात्रा, अभय ने जनसभा को किया संबोधित; BJP-JJP पर साधा निशाना

कुलां, संवाद सूत्र: इनेलो की परिवर्तन यात्रा रविवार को कुलां से होकर गांव धारसूल में पहुंचीं। परिवर्तन यात्रा का जैसे ही धारसूल गांव में आगमन हुआ तो बड़ी संख्या में पहुंचें लोगों ने यात्रा का फूलों की बरसात कर भव्य स्वागत किया। गांव में दादा खेड़ा चौक में आयोजित कार्यक्रम में इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला ने अपने संबोधन में चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने का विश्वास दिलाते हुए वोट बैंक मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीणों को परिवर्तन का मंत्र दिया। कांग्रेस के प्रति रवैया रहा शांत अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी पर जमकर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस के प्रति उनका रवैया शांत ही नजर आया। इस दौरान उन्होंने जेजेपी पार्टी को तो पूरी तरह से खत्म होना बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने नौ वर्षो के कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। केंद्र व प्रदेश में सत्ता पर काबिज बीजेपी से आज हर वर्ग प्रताड़ित है। प्रदेश की जनता आज मौजूदा गठबंधन सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। 1200 गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुन चुके बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी बार पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुना करने का दावा किया था, जबकि धरातल पर किसानों के हालात पहले से भी बुरे हो गए हैं। आलम यह है कि आज किसानों को डीएपी, यूरिया खाद तक नहीं मिल रही है। अभय चौटाला ने बताया कि प्रदेश में निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा के दौरान अभी तक वे लगभग 1200 गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुन चुके हैं। जिससे हर वर्ग पूरी तरह से दुखी हुआ नजर आया है। गांव धारसूल में जनसभा को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने उनकी सरकार बनने पर जनता को बड़ी सुविधाएं देने की घोषणाओं का पुल बांध दिया।

Edited By: Himani Sharma