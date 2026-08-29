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फतेहाबाद में 24वें दिन भी नगर निगम कर्मचारियों का धरना: पार्षद और किसानों का मिला समर्थन, 31 अगस्त को प्रदर्शन का एलान

By Vishnu Kumar Edited By: Prince Sharma
Updated: Sat, 29 Aug 2026 04:24 PM (IST)

फतेहाबाद में नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल 24वें दिन भी जारी रही, जिसे पार्षद मास्टर चंद्रभान वधवा ने परिवार सहित समर्थन दिया।

धरना देते हुए निगम कर्मचारी (जागरण)

धरना देते हुए निगम कर्मचारी (जागरण)

HighLights

  1. नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल 24वें दिन में प्रवेश।

  2. पार्षद चंद्रभान वधवा ने परिवार सहित दिया समर्थन।

  3. सीटू और किसान संगठन भी आंदोलन के साथ।

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। नगर परिषद कार्यालय परिसर में लंबित मांगों को लेकर डटे नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को 24वें दिन में प्रवेश कर गई।

आंदोलन को उस समय बड़ा बल मिला जब अशोक नगर से पार्षद मास्टर चन्द्रभान वधवा अपने परिवार व बच्चों के साथ धरने पर पहुंचे और पूर्ण समर्थन जताया। पार्षद वधवा ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के कारण आज पूरा शहर कूड़े का ढेर बन चुका है। मासूम स्कूली बच्चों को बदबू के बीच से गुजरना पड़ रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियां फैलने का गंभीर खतरा बन गया है।

सीटू और किसान संगठन भी समर्थन में आए

कर्मचारियों के इस आंदोलन को सीटू और पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने भी अपना समर्थन दे दिया है। सीटू रविवार को प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगा, वहीं किसानों ने 31 अगस्त सोमवार को फतेहाबाद में प्रदर्शन का ऐलान किया है।

मांगें न मानने तक जारी रहेगा आंदोलन

इकाई प्रधान नरेश राणा ने कहा कि 5 अगस्त के बाद से निकाय मंत्री विपुल गोयल ने हड़ताली कर्मचारियों से कोई वार्ता नहीं की है। मंत्री की यह चुप्पी कर्मचारियों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मंत्री बातचीत ही नहीं करेंगे, तो पालिका, परिषद, फायर और पटवारियों की हड़ताल का समाधान कैसे होगा। संघ ने चेतावनी दी कि जब तक सम्मानजनक समाधान नहीं निकाला जाता, आंदोलन जारी रहेगा।