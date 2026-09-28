फतेहाबाद में भूना मोड़ पर भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। शहर के हिसार रोड स्थित भूना मोड़ के सामने रविवार रात तेज रफ्तार बाइक ने आगे चल रही स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार जगजीवनपुरा निवासी यशपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार सागर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया।

हादसे की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार यशपाल बाइक पर हिसार रोड की तरफ से आ रहा था। भूना मोड़ के सामने उसने आगे चल रही स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार सागर सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।

वहीं टक्कर के बाद बाइक का संतुलन बिगड़ने से यशपाल सड़क पर घिसटता हुआ काफी दूर जा गिरा। हादसा इतना गंभीर था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर दोनों पक्षों के स्वजन देर रात नागरिक अस्पताल पहुंचे।