करवा चौथ पर ब्यूटी पार्लरों में छूट की बहार, 5000 का फेशियल 2500 रुपये में; एचडी की डिमांड बढ़ी

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। करवा चौथ पर सजने-संवरने की तैयारी कर रही महिलाओं को लुभाने के लिए शहर के ब्यूटी पार्लरों ने छूट और विशेष पैकेज पेश किए हैं। कहीं 5000 रुपये का फेशियल 2500 रुपये में किया जा रहा है, तो कहीं मेकअप और त्वचा की देखभाल से जुड़ी सेवाओं पर 30 से 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

अलग-अलग बजट के हिसाब से दर सूची और पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं। त्योहार पर महिलाएं कपड़ों और आभूषणों के साथ चेहरे की देखभाल तथा मेकअप पर भी ध्यान देती हैं। इसी मांग को देखते हुए पार्लरों में फेशियल, त्वचा की सफाई और मेकअप की सेवाएं दी जा रही हैं। महिलाएं अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सेवाएं चुन सकती हैं।

सिर्फ छूट नहीं, गुणवत्ता भी देखे करवा चौथ पर लंबे समय तक टिकने वाले मेकअप और चेहरे पर निखार लाने वाली सेवाओं की मांग रहती है। महिलाएं अलग-अलग पार्लरों के दामों की तुलना कर सकती हैं, लेकिन केवल छूट देखकर पार्लर चुनना उचित नहीं है। त्वचा पर इस्तेमाल होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और वैधता के साथ साफ-सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। घटिया उत्पादों से त्वचा में जलन, एलर्जी और संक्रमण का खतरा हो सकता है।

मेकअप की एडवांस बुकिंग ब्राइडल मेकअप: दुल्हन जैसा भारी मेकअप, जिसमें बेस, आंखों का मेकअप और चेहरे की विशेष सज्जा शामिल है।

पार्टी मेकअप: कपड़ों और आभूषणों के अनुरूप हल्का या आकर्षक मेकअप।

एयरब्रश मेकअप: विशेष उपकरण से चेहरे पर मेकअप की पतली परत लगाकर एकसमान आधार तैयार किया जाता है।

एचडी मेकअप: कैमरे में चेहरे को स्वाभाविक और निखरा हुआ दिखाने के उद्देश्य से किया जाता है।

नेचुरल मेकअप: चेहरे की प्राकृतिक बनावट बनाए रखते हुए हल्का निखार दिया जाता है।

साफ्ट ग्लैम मेकअप: हल्के आधार के साथ आंखों और चेहरे को उभारने वाला मेकअप।

फेशियल और त्वचा की सफाई: चेहरे की सफाई, देखभाल और नमी बनाए रखने के लिए अलग-अलग फेशियल।