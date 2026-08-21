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हरियाणा: रंजिश के चलते युवक पर सोते समय फेंका तेजाब, अदालत ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Fri, 21 Aug 2026 08:07 AM (IST)

फतेहाबाद में रंजिश के चलते सो रहे युवक पर तेजाब फेंकने के मामले में अदालत ने आरोपित राम सिंह को दोषी करार दिया है। उसे 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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HighLights

  1. फतेहाबाद में युवक पर तेजाब फेंकने का दोषी करार

  2. आरोपित राम सिंह को 10 साल की कठोर कारावास की सजा

  3. अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। रंजिश के चलते घर के आंगन में चारपाई पर सो रहे युवक पर तेजाब से भरी कांच की बोतल फेंकने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदु जैन की अदालत ने आरोपित राम सिंह को दोषी करार दिया है।

अदालत ने उसे धारा 326-ए के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और सहायक जिला न्यायवादी सुरेंद्र सिंह ने की। मामला थाना शहर टोहाना में 21 जुलाई 2023 की रात करीब सवा 10 बजे का है। पीड़ित अपने घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा था।

इसी दौरान राम सिंह तेजाब से भरी कांच की बोतल लेकर घर के गेट पर पहुंचा और चारपाई की तरफ बोतल फेंककर फरार हो गया। बोतल पीड़ित के शरीर पर लगकर टूट गई, जिससे उसके माथे, छाती, दाहिनी कमर और कंधे पर जलने की चोटें आईं।

पीड़ित के पिता ने आरोपित को घटना के बाद गली में भागते हुए देखा था। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर नक्शा तैयार किया और तेजाब वाली बोतल के टूटे टुकड़े बरामद किए। मेडिकल रिपोर्ट में चेहरे, छाती और दाहिनी बांह पर जलने के निशान दर्ज किए गए।