हरियाणा: फतेहाबाद के फूलां में भाजपा को मजबूती, कांग्रेस छोड़ पूर्व सरपंच जगदीश थालौड़ समर्थकों संग पार्टी में शामिल

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। गांव फूलां में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है, जब कांग्रेस से जुड़े पूर्व सरपंच जगदीश थालौड़ ने अपने समर्थकों और परिवार के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश महामंत्री वेद फूलां ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके शामिल होने से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी।

भाजपा में शामिल होने वालों में सरपंच सुनील कुमार, अमर सिंह थालौड़, सतवीर थालौड़, पीकेश थालौड़, सुलतान थालौड़, मानसिंह सिहाग, सुरजीत थालौड़, कुलदीप जेवलिया, रामकुमार बटेशर, सुशील मैहला और राजेश मेहला शामिल हैं। सभी ने भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों में विश्वास जताया।