बेटे की चाह में लगा दी बेटियों की लाइन, 11वीं डिलीवरी में मिली सफलता; पिता को बच्चियों का नाम तक नहीं याद

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। सरीना, अमृता, सुशीला, किरण, दिव्या, मन्नत, कृतिका, अवनिश, लक्ष्मी और वैशाली- इन नामों की यह सूची किसी रजिस्टर की नहीं, बल्कि उस परिवार की कहानी है, जहां बेटियों की संख्या बढ़ती चली गई, तब तक बढ़ती रही, जब तक बेटे का जन्म नहीं हो गया। भूना क्षेत्र के गांव ढाणी भोजराज में संजय और सुनीता के घर चार जनवरी को बेटे का जन्म हुआ।

दस बहनों के बाद घर में बेटे की किलकारी गूंजी और उसका नाम रखा गया-दिलखुश। यह घटना परिवार के लिए खुशी लेकर आई, लेकिन इसके साथ ही यह उस सामाजिक सोच को भी सामने रखती है, जिसमें संतान की कल्पना आज भी बेटे पर आकर टिक जाती है। बेटियां जन्म लेती रहीं, परिवार बढ़ता गया, आर्थिक हालत कमजोर रही, लेकिन छोटे परिवार या मां के स्वास्थ्य पर ठहरकर सोचने की जरूरत कभी केंद्र में नहीं आई।

संजय और सुनीता की शादी 24 जुलाई 2007 को हुई थी। शादी के डेढ़ साल बाद पहली बेटी का जन्म हुआ। इसके बाद एक के बाद एक बेटियां होती चली गईं। बेटे की चाह परिवार में बनी रही। संजय का कहना है कि उसने कभी बेटियों को बोझ नहीं माना। उसके अनुसार सभी बेटियों का पालन-पोषण बेटों की तरह किया गया और पढ़ाई से लेकर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का प्रयास किया गया।

संजय-सुनीता के परिवार को जानें संजय और सुनीता की सबसे बड़ी बेटी सरीना 17 वर्ष की है और 12वीं में पढ़ती है। अमृता 16 साल की 11वीं में है। सुशीला 14 साल की सातवीं में, किरण 12 साल की छठी में और दिव्या पांचवीं में 10 साल की है। मन्नत तीसरी में 8 साल की, कृतिका दूसरी में 6 साल की और अवनिश पहली में 5 साल की है। लक्ष्मी तीन साल की है, जबकि वैशाली अभी एक साल की है। अब परिवार में 11वां सदस्य दिलखुश जुड़ गया है।

50 किलोमीटर दूर जाकर बची मां की जान यह सुनीता की 11वीं डिलीवरी थी और हालात बेहद गंभीर हो गए थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद संजय पत्नी को करीब 50 किलोमीटर दूर जींद जिले के उचाना स्थित अस्पताल लेकर गया। वहां जांच में सामने आया कि सुनीता के शरीर में मात्र पांच ग्राम खून बचा था, बच्चे में पानी की भारी कमी थी और बच्चेदानी भी कमजोर हो चुकी थी। आसपास कोई चिकित्सक इस डिलीवरी में जोखिम लेने को तैयार नहीं था। ऐसे में उचाना में डॉ. नरवीर और डॉ. संतोष ने इमरजेंसी में बाहर से खून मंगवाकर इलाज शुरू किया। समय रहते उपचार मिलने से मां और बेटा दोनों सुरक्षित रहे।

18 साल की शादी, 99 महीने गर्भावस्था संजय और सुनीता की शादी को करीब 18 साल पांच महीने और 11 दिन हो चुके हैं। इस अवधि में सुनीता कुल 11 बार गर्भवती रहीं। एक सामान्य गर्भावस्था की अवधि लगभग नौ महीने मानी जाती है। इस हिसाब से सुनीता ने करीब 99 महीने, यानी 8 साल तीन महीने, गर्भावस्था की स्थिति में बिताए। यह उनके वैवाहिक जीवन का लगभग 43 प्रतिशत हिस्सा है।

गांव में बजा डीजे, परिवार खुशी में नाचा संजय ने बताया कि बेटे के जन्म से उनका दिल खुश हो गया, इसलिए बेटे का नाम दिलखुश रखा गया। गांव में जैसे ही बेटे के जन्म की खबर पहुंची, बधाइयों का तांता लग गया। पत्नी और बेटे के घर आने पर स्वजनों ने डीजे बजाकर जश्न भी मनाया।

पिता की मौत के बाद दिहाड़ी मजदूरी कर रहा संजय संजय के पिता पीडब्ल्यूडी विभाग में बेलदार थे, जिनकी 2011 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुछ समय तक संजय ने भी दिहाड़ी पर बेलदारी की, लेकिन बाद में वह काम भी छूट गया। वर्तमान में संजय गांव में दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहा है। संजय के चाचा भरत सिंह गांव में सफाई कर्मचारी हैं और उनके भी पांच बेटियां हैं।