कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने किया फतेहाबाद के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा, बोले- नागरिकों के साथ है सरकार

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सोमवार को फतेहाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अहम दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित इलाकों में नागरिकों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ देवेंद्र बबली ने नागरिकों से कहा कि सरकार संकट के समय में उनके साथ है।

कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने किया फतेहाबाद के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

टोहाना/जाखल, संवाद सहयोगी। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सोमवार को जाखल और टोहाना के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और नागरिकों से मुलाकात की। नागरिकों से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा को हम आपसी सहयोग और मिलकर निपटेंगे। जिन नागरिकों का नुकसान हुआ है, उसकी नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि संकट के इस समय में नागरिक धैर्य रखें और घबराए नहीं, सरकार और प्रशासन उनके साथ है। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ और आर्मी टीमों के साथ प्रशासनिक टीमें भी काम कर रही हैं। नागरिकों को सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता है। 'किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी' उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को भी राहत कार्यों में शामिल किया गया है। नागरिकों को खाने, पीने और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। जो लोग खेतों की ढाणियों में थे, उन्हें सुरक्षित निकाला गया है। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करवाई जाएगी। '41 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं' देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने चाहिए और उनको राहत देने के लिए टीमें तत्पर रखे। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र के लगभग 41 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। खेतों में नुकसान हुआ है। गांव की आबादी में पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी और गांव के तटबंध मजबूत किए गए, जिसके कारण आबादी बची हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा साथ लोगों के साथ है। लोगों के फसलों के नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी।

