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फतेहाबाद में बीपीएल परिवारों को नहीं मिला सरसों का तेल, बाजार से खरीदने को मजबूर हुए गरीब

By Gurmeet Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Mon, 17 Aug 2026 05:04 PM (IST)

जाखल में बीपीएल और पात्र परिवारों को अगस्त माह का सरसों का तेल नहीं मिला है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी ने बताया कि अभी तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं।

आधा महीना बीतने के बाद भी बीपीएल परिवारों को नहीं मिला सरसों का तेल।

आधा महीना बीतने के बाद भी बीपीएल परिवारों को नहीं मिला सरसों का तेल।

HighLights

  1. बीपीएल परिवारों को अगस्त का सरसों तेल नहीं मिला

  2. महंगाई में तेल न मिलने से रसोई का बजट बिगड़ा

  3. सरकार से तत्काल तेल वितरण की मांग की गई

संवाद सूत्र, जाखल। बीपीएल एवं पात्र परिवारों को हर महीने राशन के साथ मिलने वाला दो लीटर सरसों का तेल अगस्त का आधा महीना बीत जाने के बाद भी नहीं मिला है। इससे पात्र परिवारों में गहरा रोष है।

बीपीएल कार्ड धारक मजदूर रामपाल, सुखदेव और राजन ने बताया कि एक तरफ मजदूरी का काम नहीं मिल रहा, वहीं दूसरी तरफ राशन का तेल न मिलने से रसोई का बजट बिगड़ गया है।

महंगाई के इस दौर में दो लीटर तेल गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत होता है, लेकिन अब उन्हें बाजार से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा है। पात्र परिवारों का कहना है कि डिपो धारकों द्वारा भी वितरण को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है।

वहीं, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी कुशलपुरा ने बताया कि सरसों के तेल को लेकर फिलहाल विभाग के पास कोई अपडेट या निर्देश नहीं आया है। जैसे ही सरकार से निर्देश प्राप्त होंगे, वितरण शुरू करवा दिया जाएगा।

स्थानीय लोगों और मजदूरों ने सरकार से मांग की है कि स्थिति जल्द स्पष्ट करते हुए पात्र परिवारों को सरसों का तेल तुरंत उपलब्ध करवाया जाए ताकि गरीब परिवारों को राहत मिल सके।