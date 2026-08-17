फतेहाबाद में बीपीएल परिवारों को नहीं मिला सरसों का तेल, बाजार से खरीदने को मजबूर हुए गरीब

संवाद सूत्र, जाखल। बीपीएल एवं पात्र परिवारों को हर महीने राशन के साथ मिलने वाला दो लीटर सरसों का तेल अगस्त का आधा महीना बीत जाने के बाद भी नहीं मिला है। इससे पात्र परिवारों में गहरा रोष है।

बीपीएल कार्ड धारक मजदूर रामपाल, सुखदेव और राजन ने बताया कि एक तरफ मजदूरी का काम नहीं मिल रहा, वहीं दूसरी तरफ राशन का तेल न मिलने से रसोई का बजट बिगड़ गया है।

महंगाई के इस दौर में दो लीटर तेल गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत होता है, लेकिन अब उन्हें बाजार से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा है। पात्र परिवारों का कहना है कि डिपो धारकों द्वारा भी वितरण को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है।