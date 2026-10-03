हरियाणा के रतिया में बंदी सिंहों की रिहाई के लिए 5 अक्टूबर को होगा रोष मार्च, गांव में चलेगा प्रचार अभियान
बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर 5 अक्टूबर को रतिया में होने वाले रोष मार्च के लिए गांवों ...और पढ़ें
HighLights
5 अक्टूबर को रतिया में बंदी सिंहों की रिहाई हेतु रोष मार्च
रोष मार्च के लिए गांवों में प्रचार अभियान तेजी से जारी
सजा पूरी कर चुके सिंहों की रिहाई की मांग प्रशासन को सौंपेंगे
जागरण संवाददाता, रतिया। बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर 5 अक्टूबर को रतिया में होने वाले रोष मार्च के लिए क्षेत्र के विभिन्न गांवों में प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।
इसके लिए तीन टीमें रूट बनाकर गांवों में पहुंच रही हैं और संगत से रोष मार्च में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह कर रही हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य काका सिंह लधुवास ने बताया कि पिछले तीन दिनों से रतिया क्षेत्र के गांवों व शहर में प्रचार किया जा रहा है और गुरुद्वारा कमेटियों व संगत से अच्छा रिस्पान्स मिल रहा है।
पुराना बाजार गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब रतिया से तहसील तक रोष मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद जेलों में सजा पूरी कर चुके सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर प्रशासन को मांगपत्र सौंपा जाएगा।
पहली टीम में काका सिंह लधुवास के साथ मनजीत सिंह, अजैब सिंह मंडेर और रणजीत सिंह ने ब्राह्मणवाला प्लाट, मिराणा ढाणी, बोड़ा व बलियाला में प्रचार किया। दूसरी टीम में इकबाल सिंह खोखर, गुरमेल सिंह सहनाल, गुरजीत सिंह व बंता सिंह ने हसंगा, पांडरी, शेखपुर सौत्र व गुरुद्वारा दशमेश दरबार सहित आसपास प्रचार किया। तीसरी टीम ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सेवा ट्रस्ट के प्रधान जरनैल सिंह के नेतृत्व में कमाना व आसपास के क्षेत्र में संगत को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।