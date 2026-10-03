हरियाणा के रतिया में बंदी सिंहों की रिहाई के लिए 5 अक्टूबर को होगा रोष मार्च, गांव में चलेगा प्रचार अभियान

जागरण संवाददाता, रतिया। बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर 5 अक्टूबर को रतिया में होने वाले रोष मार्च के लिए क्षेत्र के विभिन्न गांवों में प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।

इसके लिए तीन टीमें रूट बनाकर गांवों में पहुंच रही हैं और संगत से रोष मार्च में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह कर रही हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य काका सिंह लधुवास ने बताया कि पिछले तीन दिनों से रतिया क्षेत्र के गांवों व शहर में प्रचार किया जा रहा है और गुरुद्वारा कमेटियों व संगत से अच्छा रिस्पान्स मिल रहा है।