    फतेहाबाद में जुवेनाइल बोर्ड का अनोखा फैसला, लापरवाही से हादसा करने वाला किशोर पुलिस के साथ सीखेगा ट्रैफिक नियम

    By Vishnu Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:22 AM (IST)

    सड़क हादसे में दोषी नाबालिग को अनोखी सजा, तीन माह ट्रैफिक पुलिस के साथ सीखेगा नियम (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। जेएमआइसी विनती की अध्यक्षता वाले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सड़क सुरक्षा को लेकर लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी एक नाबालिग को अनोखी सजा सुनाई है। किशोर को तीन माह तक ट्रैफिक पुलिस के साथ रहकर यातायात नियमों की जानकारी लेनी होगी तथा दो बार बोर्ड में जाकर काउंसिलिंग करवानी होगी। इस दौरान वह ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के साथ-साथ लालबत्ती चौक पर भी तैनात रहेगा और व्यवहारिक रूप से नियमों को समझेगा।

    दरअसल नाबालिग ने बाइक चलाते हुए लापरवाही बरती और एक बुजुर्ग महिला व एक बच्चे को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पहुंचा। सुनवाई के दौरान बोर्ड ने स्पष्ट किया कि सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि किशोर में सामाजिक चेतना और जिम्मेदारी का विकास करना है।

    ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नाबालिग रोजाना उनके साथ समय बिता रहा है। कभी उसे नियमों की जानकारी दी जाती है तो कभी चौराहे पर तैनात कर्मी व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। यही नहीं, किशोर अब अन्य वाहन चालकों और राहगीरों को भी हेलमेट पहनने, रेडलाइट का पालन करने और तेज रफ्तार से बचने के लिए जागरूक कर रहा है।