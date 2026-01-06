फतेहाबाद में जुवेनाइल बोर्ड का अनोखा फैसला, लापरवाही से हादसा करने वाला किशोर पुलिस के साथ सीखेगा ट्रैफिक नियम

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। जेएमआइसी विनती की अध्यक्षता वाले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सड़क सुरक्षा को लेकर लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी एक नाबालिग को अनोखी सजा सुनाई है। किशोर को तीन माह तक ट्रैफिक पुलिस के साथ रहकर यातायात नियमों की जानकारी लेनी होगी तथा दो बार बोर्ड में जाकर काउंसिलिंग करवानी होगी। इस दौरान वह ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के साथ-साथ लालबत्ती चौक पर भी तैनात रहेगा और व्यवहारिक रूप से नियमों को समझेगा।

दरअसल नाबालिग ने बाइक चलाते हुए लापरवाही बरती और एक बुजुर्ग महिला व एक बच्चे को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पहुंचा। सुनवाई के दौरान बोर्ड ने स्पष्ट किया कि सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि किशोर में सामाजिक चेतना और जिम्मेदारी का विकास करना है।