Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद के एनआईटी में बस के नीचे आकर युवक की मौत, पुलिस कर रही शिनाख्त की कोशिश

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 08:38 AM (IST)

    फरीदाबाद के एनआईटी स्थित बाबा दीप सिंह चौक पर गुरुवार को एक युवक की बस से कुचलकर मौत हो गई। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने और बस की पहचान करने की कोशिश कर ...और पढ़ें

    इसी बस के नीचे आकर युवक की मौत हुई है।

    इसी बस के नीचे आकर युवक की मौत हुई है।

    HighLights

    1. एनआईटी फरीदाबाद में प्याली चौक पर हादसा।

    2. निजी कंपनी की बस से कुचलकर युवक की मौत।

    3. पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआईटी का प्याली चौक जिसका नाम बदलकर बाबा दीप सिंह चौक कर दिया गया है वहां बस के नीचे आकर एक युवक की गुरुवार को मौत हो गई। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। बस किसी निजी कंपनी की बताई जा रही है, जो कर्मचारी को लाने एवं ले जाने का काम करती है। पुलिस मौके पर पहुंची मृतक की पहचान की कोशिश शुरू हुई।

    यह खबर अपडेअ की जा रही है...