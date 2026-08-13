फरीदाबाद के एनआईटी में बस के नीचे आकर युवक की मौत, पुलिस कर रही शिनाख्त की कोशिश

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआईटी का प्याली चौक जिसका नाम बदलकर बाबा दीप सिंह चौक कर दिया गया है वहां बस के नीचे आकर एक युवक की गुरुवार को मौत हो गई। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। बस किसी निजी कंपनी की बताई जा रही है, जो कर्मचारी को लाने एवं ले जाने का काम करती है। पुलिस मौके पर पहुंची मृतक की पहचान की कोशिश शुरू हुई।

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