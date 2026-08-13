फरीदाबाद के एनआईटी में बस के नीचे आकर युवक की मौत, पुलिस कर रही शिनाख्त की कोशिश
फरीदाबाद के एनआईटी स्थित बाबा दीप सिंह चौक पर गुरुवार को एक युवक की बस से कुचलकर मौत हो गई। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने और बस की पहचान करने की कोशिश कर ...और पढ़ें
HighLights
एनआईटी फरीदाबाद में प्याली चौक पर हादसा।
निजी कंपनी की बस से कुचलकर युवक की मौत।
पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआईटी का प्याली चौक जिसका नाम बदलकर बाबा दीप सिंह चौक कर दिया गया है वहां बस के नीचे आकर एक युवक की गुरुवार को मौत हो गई। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। बस किसी निजी कंपनी की बताई जा रही है, जो कर्मचारी को लाने एवं ले जाने का काम करती है। पुलिस मौके पर पहुंची मृतक की पहचान की कोशिश शुरू हुई।
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