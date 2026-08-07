फरीदाबाद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा का तबादला, IAS यशेंद्र सिंह बने नए कमिश्नर

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं।

इसके तहत फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) धीरेंद्र खड़गटा का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह आईएएस अधिकारी यशेंद्र सिंह को दोनों पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यशेंद्र सिंह इससे पहले हरियाणा सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में निदेशक और विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।