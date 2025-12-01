फरीदाबाद: केजीपी पर दो ट्रकों की टक्कर, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

सुभाष डागर, फरीदाबाद। केजीपी (कुंडली-गाजियाबाद-पलवल) पर छांयसा के पास दो ट्रक की टक्कर में एक चालक की मौत हो गई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके मृतक को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भेज दिया है। राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग के रहने वाले उमेद ने बताया कि उसका पिता रामप्रसाद ट्रक चालक था। वह ट्रक में क्रशर भरकर नोएडा की तरफ जा रहा था।

छांयसा के पास एक चालक ने अपना ट्रक सड़क पर खड़ा किया हुआ था। उसने ट्रक खड़े होने के बारे में सूचित करने के लिए न तो रिफ्लेक्टर बोर्ड लगाए हुए थे और न ही पत्थर डाले हुए थे। अंधेरा होने के कारण रामप्रसाद ने अपने ट्रक से आगे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। जिससे उसकी चोट लगने के कारण मौत हो गई।