Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद: केजीपी पर दो ट्रकों की टक्कर, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:04 AM (IST)

    फरीदाबाद में केजीपी पर छांयसा के पास दो ट्रकों की टक्कर में एक ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक रामप्रसाद, भरतपुर के रहने वाले थे और नोएडा की ओर जा रहे थे। आरोप है कि एक अन्य ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, जिसने बिना किसी चेतावनी के अपना ट्रक सड़क पर खड़ा कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सुभाष डागर, फरीदाबाद। केजीपी (कुंडली-गाजियाबाद-पलवल) पर छांयसा के पास दो ट्रक की टक्कर में एक चालक की मौत हो गई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके मृतक को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भेज दिया है। राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग के रहने वाले उमेद ने बताया कि उसका पिता रामप्रसाद ट्रक चालक था। वह ट्रक में क्रशर भरकर नोएडा की तरफ जा रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छांयसा के पास एक चालक ने अपना ट्रक सड़क पर खड़ा किया हुआ था। उसने ट्रक खड़े होने के बारे में सूचित करने के लिए न तो रिफ्लेक्टर बोर्ड लगाए हुए थे और न ही पत्थर डाले हुए थे। अंधेरा होने के कारण रामप्रसाद ने अपने ट्रक से आगे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। जिससे उसकी चोट लगने के कारण मौत हो गई।

    उमेद सिंह का कहना है कि उन्हें एक टिंकू नाम के एंबुलेंस चालक ने कॉल करके उसके पिता की मौत के बारे में सूचना दी। थाना छांयसा पुलिस ने उमेद की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में रखवा दिया है।

    यह भी पढ़ें- VIDEO: फरीदाबाद में स्कॉर्पियो की टक्कर से स्विफ्ट के उड़े परखच्चे, युवक की मौके पर मौत

    यह भी पढ़ें- Faridabad Accident: दो बाइक की टक्कर में ईंट भट्टा पर काम करने वाले कामगार की मौत

    यह भी पढ़ें- बुझ गए दो घरों के चिराग, दर्दनाक हादसे में गई दो युवकों की जान; मचा कोहराम

    यह भी पढ़ें- दर्दनाक: स्कूटी पर साले के साथ जा रहे जीजा को पिकअप ने कुचला, अस्पताल में तोड़ा दम