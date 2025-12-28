Language
    लिफ्ट देने के बाद युवकों ने की मारपीट, फरीदाबाद में कार छीनकर हुए फरार

    By Parveen Kaushik Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:58 PM (IST)

    गौरव तंवर और उनके दोस्त कुलदीप गुरुग्राम से लौट रहे थे, जब उन्होंने चार युवकों को लिफ्ट दी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, तिगांव। लिफ्ट देने के बाद मारपीट और कार छीनने का मामला तिगांव थाने में दर्ज किया गया है।
    डबुआ कॉलोनी के रहने वाले गौरव तंवर ने तिगांव थाने में अपनी शिकायत में बताया कि 26 दिसंबर को वह और उनका दोस्त कुलदीप, जो भांकरी का रहने वाला है, अपनी कार से गुरुग्राम गए थे।

    कुलदीप गुरुग्राम के सेक्टर-62 में एक कंपनी में काम करता है। 27 दिसंबर को सुबह 4:15 बजे दोनों कार से फरीदाबाद के लिए वापस निकले। उन्होंने सिगरेट खरीदने के लिए फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर बंधवाड़ी गांव के पास एक पेट्रोल पंप के कियोस्क पर कार रोकी। उसी समय पेट्रोल पंप पर खड़े चार युवक उनके पास आए।

    एक युवक ने कहा कि वे तिगांव के रहने वाले हैं। इसलिए उन्होंने उन्हें अपनी कार में तिगांव तक लिफ्ट दी। उन्होंने अपने दोस्त कुलदीप को सैनिक कॉलोनी चौराहे पर छोड़ दिया ताकि वह भांकरी जा सके। इसके बाद वह उन चार युवकों को तिगांव छोड़ने के लिए आगे बढ़े।

    तिगांव-सदपुरा रोड पर, हुंडई कार शोरूम से ठीक पहले, युवकों ने कार रोकी और कहा कि उनका घर आ गया है। इसके बाद, युवकों ने उसे एक खाली प्लॉट में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और उसकी कार छीन ली। उसने घटना की जानकारी तिगांव थाने को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।