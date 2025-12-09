दैनिक जागरण की पड़ताल में खुली पोल, सूरजकुंड मेला में जुगाड़ पर बिजली सिस्टम; खतरे में जीवन

मेला परिसर में काम कर रहे कर्मचारी। जागरण

वहीं, कई कमरों के बाहर पुरानी तारों को टेप से जाेड़कर बिजली का प्रयोग किया जा रहा है। मेला परिसर की केबल की जिम्मेदारी पर्यटन निगम की बनती है। बिजली निगम ने पर्यटन निगम को कनेक्शन दिए हुए हैं और परिसर में सारी केबल पर्यटन निगम की है। निगम को ही केबल व्यवस्थित तरीके से लगवानी चाहिए, ताकि किसी भी हादसे की आशंका न हो। मेला में केबल तो फैली ही हुई है। वहां पुराने तारों को टेप लगा कर जोड़ा गया है।