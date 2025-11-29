सूरजकुंड मेला को लेकर जोरों पर तैयारियांं, इस बार शिल्पकारों के बनाई जा रहीं 127 पक्की हट्स

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के लिए इस बाद 127 नई पक्की हट्स बनाई जाएंगी। इसके बाद हट्स की संख्या बढ़ जाएगी। पहले से ही मेला परिसर में लगभग 1200 हट्स हैं। नई हट्स बनाने को मेले में जमीन को समतल किया जा रहा है। नव वर्ष में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक मेला लगाया जाएगा।

