    सूरजकुंड मेला को लेकर जोरों पर तैयारियांं, इस बार शिल्पकारों के बनाई जा रहीं 127 पक्की हट्स

    By Anil Betab Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में 127 नई पक्की हटस बनेंगी, जिससे शिल्पकारों को लाभ होगा। हरियाणा पर्यटन निगम मेले की तैयारी कर रहा है, जिसमें मेघालय और उत्तर प्रदेश थीम स्टेट होंगे। बारिश से सामान बचाने के लिए पक्की हटस का निर्माण किया जा रहा है, जिससे अधिक शिल्पकारों को स्टॉल मिल सकेंगे।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के लिए इस बाद 127 नई पक्की हट्स बनाई जाएंगी। इसके बाद हट्स की संख्या बढ़ जाएगी। पहले से ही मेला परिसर में लगभग 1200 हट्स हैं। नई हट्स बनाने को मेले में जमीन को समतल किया जा रहा है। नव वर्ष में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक मेला लगाया जाएगा।

    हरियाणा पर्यटन निगम की ओर से मेले की तैयारी को गति दी जा रही है। तैयारी के चलते ही मेघालय और उत्तर प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया है। मिस्र को पहले ही पार्टनर कंट्री घोषित किया जा चुका है। मेले में पहले ही अधिकांश हटस कच्ची बनी हुई हैं।

    ऐसे में मेले के दौरान कभी बूंदाबांदी हो जाती है तो शिल्पकारों और बुनकरों का सामान खराब हो जाता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब पक्की हट्स बनाई जाएंगी।

    मेले के नोडल अधिकारी हरविंद्र सिंह यादव ने बताया कि मेला परिसर में जहां अलग से जगह होगी। वहीं हटस का निर्माण कराया जाएगा। इससे अधिक से अधिक शिल्पकारों को स्टाॅल अलाॅट किए जा सकेंगे।

