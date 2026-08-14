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    फरीदाबाद में 23 अक्टूबर से सजेगा सूरजकुंड दीवाली मेला, स्वदेशी उत्पादों के लगेंगे 250 स्टॉल

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 04:25 PM (IST)

    हरियाणा पर्यटन निगम 23 अक्टूबर से फरीदाबाद में सूरजकुंड दीवाली मेले का आयोजन करेगा, जिसमें स्वदेशी उत्पादों के 250 स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे ...और पढ़ें

    सूरजकुंड मेला। फोटो - AI जनरेटेड

    सूरजकुंड मेला। फोटो - AI जनरेटेड

    HighLights

    1. फरीदाबाद में 23 अक्टूबर से सूरजकुंड दीवाली मेला शुरू होगा।

    2. मेले में स्वदेशी उत्पादों के 250 स्टॉल लगाए जाएंगे।

    3. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हरियाणवी कलाकारों को प्राथमिकता मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा पर्यटन निगम की ओर से 23 अक्टूबर से सूरजकुंड दीवाली मेला आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा के साथ की तैयारी शुरू कर दी है।

    बता दें कि स्वदेशी उत्पादों पर आधारित मेले में इस बार विभिन्न उत्पादों के 250 स्टॉल होंगे। पिछले वर्ष लगभग 200 स्टॉल थे। मेले में सांस्कृतिक रंग भी बिखरेंगे। इनमें हरियाणवी कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    यह भी पढ़ें- देश-विदेशी की संस्कृति का संगम बन रहा सूरजकुंड मेला, बुधवार को 52 हजार लोगों ने किया दीदार

    मेले के नोडल अधिकारी हरविंद्र सिंह यादव ने बताया कि मेले में टेराकोटा की कृतियों,  हथकरघा, फर्नीचर और लकड़ी पर नक्काशी सहित हस्तशिल्प कला से जड़े कई स्टाल होंगे। कुछ स्टॉल अन्य प्रदेशों के बुनकरों और शिल्पकारों को अलॉट किए जाएंगे।