Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

छुट्टी के दिन हरियाणा सरकार का एक्शन, पार्षद को अपशब्द कहने पर इंजीनियर का ट्रांसफर; हाथ जोड़कर मांगी माफी

By deepak pandey Edited By: Kapil Kumar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 02:29 PM (IST)

फरीदाबाद में प्रवासी पार्षद को अपशब्द कहने के मामले में अधीक्षण अभियंता ओमबीर सिंह ने पंचायत से पहले माफी मांगी। ...और पढ़ें

अधीक्षण अभियंता ने रविवार को वीडियो जारी करके माफी मांगी। जागरण

अधीक्षण अभियंता ने रविवार को वीडियो जारी करके माफी मांगी। जागरण

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। फरीदाबाद में प्रवासी समाज से संबंध रखने वाले पार्षद को अपशब्द कहने के मामले में अधीक्षण अभियंता ने रविवार को वीडियो जारी करके माफी मांग ली। रविवार शाम को ही इस मामले में पूर्वांचल समाज के लोगों ने पंचायत रखी थी।

अधीक्षण अभियंता ओमबीर सिंह ने माफी मांगते हुए कहा कि वह अपने शब्दों से किसी को खेद नहीं पहुंचाना चाहते थे। हालांकि, वह इस बात को भी कहते रहे कि उनको इस ऑडियो को लेकर कोई जानकारी नहीं है। उनको याद भी नहीं है कि यह बात उन्होंने किससे की। इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

सरकार ने जारी किए ऑर्डर

वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से मामले में कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता का ट्रांसफर यमुनानगर कर दिया गया। छट्टी वाले दिन भी सरकार ने ऑर्डर जारी किए।

बता दें कि अधीक्षण अभियंता ओमवीर सिंह का एक ऑडियो प्रसारित हुआ था। जिसमें वह एक पूर्व पार्षद से बात करते हुए प्रवासी समाज से संबंध रखने वाले एक अन्य पार्षद को अपशब्द कह रहे हैं। जो एक प्रवासी समाज से संबंध रखता है।

ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग

वहीं, यह ऑडियो वायरल होने के बाद पूर्वांचल समाज के लोगों ने कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज शर्मा के नेतृत्व में मोर्चा खोल दिया। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री को भी ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी प्रवासी समाज के लोगों ने अधीक्षण अभियंता के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लोगों का रोष इतना बढ़ गया कि सरकार को कार्रवाई करते हुए अधिकारी को यहां से हटाना पड़ा।

37 साल से फरीदाबाद से बाहर नहीं हुआ ट्रांसफर

अधीक्षण अभियंता की नगर निगम में हनक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 37 साल में इनका फरीदाबाद से बाहर ट्रांसफर नहीं हुआ। 1995 में जेई के तौर पर नगर निगम में नियुक्त हुए। यहीं पर कार्यकारी अभियंता का प्रमोशन लिया। अब करीब तीन साल से अधीक्षण अभियंता के पद पर काबिज थे।

यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर नहीं चाहते किरायेदार वेरिफिकेशन, RWA प्रधान पर किया हमला; जांच में जुटी पुलिस