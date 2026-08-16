बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में बेसहारा पशुओं का आतंक, बढ़ रहीं दुर्घटनाएं

नगर निगम सिर्फ शिकायत लेता है और कुछ भी नहीं करता। बेसहारा पशुओं को गलियों में घूमने से रोकने के लिए आरडब्ल्यूए की तरफ से शिकायत दी थी, लेकिन निगम अधिकारियों ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। अभी भी पूरे दिन झुंड़ बनाकर गलियों और सड़कों पर घूमते हुए देखे जा सकते हैं।

-चौधरी कोमल सिंह, उपप्रधान आरडब्ल्यूए भगत सिंह कालोनी

जब भी अधिकारियों से कचरा के ढेर या बेसहारा पशुओं के बारे में कोई शिकायत करते हैं तो वह एक ही जवाब देते हैं कि कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। इस तरह की गंभीर समस्याओं के प्रति भी निगम अधिकारी कोई ध्यान नहीं रहे हैं। जबकि यह आम व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं।

-चौधरी सत्यवान सिंह, संयुक्त सचिव आरडब्ल्यूए

बेसहारा पशुओं के बारे में एमओएच तो कुछ करते नहीं। यह कार्य एमओएच का है। एक बार कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो जाए तो अपने कर्मचारियों की टीम बनाकर इन बेसहारा पशुओं को पकड़वाएंगे। ताकि लोेगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।

-करण सिंह भगोरिया, संयुक्त आयुक्त नगर निगम जोन बल्लभगढ़